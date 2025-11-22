El Extremadura saca otro cupo de entradas para el partido de Copa con el Sevilla

Panorámica del Francisco de la Hera con la grada de fondo para los sevillistas a la izquierda.

El CD Extremadura cerró el plazo de adquisición de entradas para el partido de la Copa del Rey con el Sevilla el viernes y ha liberado un cupo de entradas no retiradas que pondrán a la venta al público general el martes 25. Esto abre una posibilidad para que los aficionados sevillistas que no pudieron acceder al cupo de 3.500 entradas para visitantes que habilitó el club de Almendralejo puedan acudir a un partido que será además un tributo póstumo a José Antonio Reyes.

El lunes pasado se agotaron las 3.500 entradas que el Extremadura ofreció al Sevilla para el partido que se disputará el jueves 4 de diciembre a las 21:00. El desplazamiento de sevillistas será aún mayor, ya que los aficionados hispalenses no sólo han comprado las entradas en la zona habilitada por el conjunto extremeño. Y ahora siguen teniendo la posibilidad de adquirir más.

El club extremeño ha fijado el martes 25 de noviembre a las 10.00 horas como inicio de la venta general de ese cupo sobrante. A partir de ese momento, cualquier aficionado podrá adquirir entradas tanto en las taquillas del estadio como a través del sistema online. El horario de taquillas es hasta el viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Y el fin de semana de 11:00 a 14:00 horas.

La afluencia al histórico Francisco de la Hera de la vecina Almendralejo, a menos de dos horas en coche del Ramón Sánchez-Pizjuán, será grande. Es casi seguro que habrá un lleno en sus 11.580 localidades.