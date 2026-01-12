Las fotos del Sevilla - Celta
Las fotos del Sevilla - Celta / Antonio Pizarro

Así hemos contado el partido

Un gol de penalti de Marcos Alonso, en los minutos finales del partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, le dio el triunfo al Celta frente al Sevilla (0-1), tras un encuentro igualado, pero en el que el conjunto vigués llevó más peligro al área local ante un equipo hispalense batallador, aunque muy plano en ataque.

Tras un primer tiempo con pocas ocasiones de gol, un mayor dominio del equipo hispalense, pero infructuoso, y contragolpes peligrosos del Celta, el cuadro gallego encontró premio a su verticalidad en el minuto 88, al transformar Marcos Alonso un penalti cometido por el sevillista Joaquín Martínez 'Oso' al pisar dentro del área al guineano Ilaix Moriba.

