García Pimienta suma más puntos que toda la primera vuelta de la 23-24, pero no mejora a Sampaoli

El Sevilla de García Pimienta ha sumado en 14 jornadas 18 puntos, más que en toda la primera vuelta de la pasada campaña, en la que con José Luis Mendilibar, Diego Alonso y Quique Sánchez Flores –aunque éste solo estuvo 3 partidos de esa primera vuelta– sólo llegó a 16 puntos en 19 partidos.

Sin duda, la mejoría es evidente en números, aunque, por ejemplo, el entrenador catalán no supera a Sampaoli en las primeras 14 jornadas el año anterior cuando el argentino suplió a Lopetegui. El de Casilda, con 5 triunfos, 5 empates y 4 derrotas, llegó a los 19 puntos. No obstante, no terminaría la temporada y sería relevado por Mendilibar tras 19 partidos de Liga. García Pimienta suma 5 victorias también, pero un empate menos (3) y media docena de derrotas.

Sampaoli debutó en la jornada 8 con un empate en casa ante Athletic (1-1), ganó en Mallorca (0-1) y sumó después otra igualada más en Valencia (0-0). A esos tres resultados se sucedieron dos derrotas que hicieron mucho daño, ante el Real Madrid (3-1) y el Rayo Vallecano (0-1). Después sumó dos empates fuera ante Betis (1-1) y Celta (1-1), pero perdió otra vez en casa entre medios con la Real Sociedad (1-2). Tras eso ganó cuatro partidos en Nervión seguidos ante Getafe (2-1), Cádiz (1-0), Elche (3-0) y Mallorca (2-0), pero perdió en sus visitas a Girona (2-0) y Barcelona (3-0).

Tras esas primeras 14 jornadas, una mala racha acabó con el argentino destituido, una mala racha con una goleada escandalosa ante el Atlético (6-1), un 2-3 en el Sánchez-Pizjuán ante Osasuna y otra derrota en Getafe (2-0), su último partido en la jornada 26.