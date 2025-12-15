Entre el 'hermano bueno' de Akor Adams y la calidad de Mendy, además del físico

Goleada sevillista para vivir el partido más cómodo del presente campeonato. El equipo de Matías Almeyda aprovechó la visita del Oviedo, que juega todos los fines de semanas contra otros equipos de la Liga y no sólo este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, para regalarle a sus aficionados un resultado concluyente en la despedida del año en el estadio nervionense.

Akor Adams | Le salió la primera y parecía que jugaba otro diferente

Akor Adams avanza con el balón en la jugada que puso por delante al Sevilla en el minuto 4. / Antonio Pizarro

Las circunstancias del fútbol pueden provocar metamorfosis inesperadas, incluso en el futbolista del que menos se pueda aguardar tal circunstancia. Como en Valencia, se escapó de la defensa del Oviedo muy pronto, pero esta vez tuvo el acierto para marcar el gol. Desde ahí se vino arriba y parecía otro futbolista diferente, para bien. Intervino en dos goles más.

Mendy | Si encima es capaz de sentar al defensa en el área...

Mendy celebra con el brazo derecho en alto el golazo que firmó en el 3-0. / Antonio Pizarro

Es el más fuerte de este Sevilla en el aspecto físico, ya que no para de correr y de arrebatarle el balón a los rivales, pero también le une a todo lo anterior una pizca de calidad. Su manera de dejar sentado en el césped a David Costas en el 3-0 así lo corrobora y encima, zurdazo a la red.

Agoumé | Su pase a la primera fue de mucha precisión

Akor Adams y Agoumé, autor del pase a la primera, celebra el gran gol del nigeriano tras el pase del francés. / Antonio Pizarro

El balón venía fuerte desde la zona defensiva y el francés no se lo pensó ni un solo segundo. Golpeó la pelota a la primera y encima le dio el efecto justo para que ésta se le frenara a Akor Adams con ventaja para encarar y para poder dejar atrás a los defensas. Precisión y calidad unidas.

Manu Bueno | Tiene un hueco de sobra en este Sevilla

Manu Bueno intenta detener el avance de un futbolista del Oviedo. / Antonio Pizarro

Salió en la segunda mitad por Sow, cabe suponer que debido a algún problema físico, y el jerezano volvió a demostrar que no desentona para nada dentro del actual nivel del centro del campo sevillista. Ocupó campo y también transportó el balón a las zonas más ofensivas con acierto.