Entre el 'hermano bueno' de Akor Adams y la calidad de Mendy, además del físico
El nigeriano acertó en la primera que tuvo y elevó de forma considerable su nivel mientras que el francés dejó en el césped a un rival antes del golazo del 3-0
La crónica del Sevilla-Oviedo
Goleada sevillista para vivir el partido más cómodo del presente campeonato. El equipo de Matías Almeyda aprovechó la visita del Oviedo, que juega todos los fines de semanas contra otros equipos de la Liga y no sólo este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, para regalarle a sus aficionados un resultado concluyente en la despedida del año en el estadio nervionense.
Akor Adams | Le salió la primera y parecía que jugaba otro diferente
Las circunstancias del fútbol pueden provocar metamorfosis inesperadas, incluso en el futbolista del que menos se pueda aguardar tal circunstancia. Como en Valencia, se escapó de la defensa del Oviedo muy pronto, pero esta vez tuvo el acierto para marcar el gol. Desde ahí se vino arriba y parecía otro futbolista diferente, para bien. Intervino en dos goles más.
Mendy | Si encima es capaz de sentar al defensa en el área...
Es el más fuerte de este Sevilla en el aspecto físico, ya que no para de correr y de arrebatarle el balón a los rivales, pero también le une a todo lo anterior una pizca de calidad. Su manera de dejar sentado en el césped a David Costas en el 3-0 así lo corrobora y encima, zurdazo a la red.
Agoumé | Su pase a la primera fue de mucha precisión
El balón venía fuerte desde la zona defensiva y el francés no se lo pensó ni un solo segundo. Golpeó la pelota a la primera y encima le dio el efecto justo para que ésta se le frenara a Akor Adams con ventaja para encarar y para poder dejar atrás a los defensas. Precisión y calidad unidas.
Manu Bueno | Tiene un hueco de sobra en este Sevilla
Salió en la segunda mitad por Sow, cabe suponer que debido a algún problema físico, y el jerezano volvió a demostrar que no desentona para nada dentro del actual nivel del centro del campo sevillista. Ocupó campo y también transportó el balón a las zonas más ofensivas con acierto.
También te puede interesar
Lo último