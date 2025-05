Del increíble gol que falló García Pascual al emotivo adiós a Suso

Sevilla/Despedida con derrota del Sevilla del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido en el que, al menos, los futbolistas hicieron que los sevillistas se quedaran con el buen sabor de la dignidad de un equipo que no pudo hacer nada con las dos expulsiones. Caparrós se quejó posteriormente con esa imagen mostrada y se volvió a quejar, con razón, de un arbitraje que no tenía nada que ver con la realidad del fútbol.

García Pascual | En Primera División, eso debe ser gol siempre

García Pascual se lamenta junto a Lunin tras el error. / José Ángel García

Hay acciones en Primera División que tienen que acabar con el gol contabilizado en el electrónico de manera impepinable y una de ellas fue la que tuvo en el minuto 48. Le robó el balón a Jacobo Ramón y hasta Lunin estaba fuera de la portería, descolocado. El guardameta llegó a la carrera, pero era fácil golpear antes o regatearlo. Todo menos disparar fuera con toda la portería para él.

Suso | Cabe esperar que los encargados traigan a uno mejor

Suso regatea a Modric durante el partido. / José Ángel García

Tanto la dirección deportiva como las cabezas pensantes del consejo de administración, con la complicidad de García Pimienta, prácticamente lo condenaron a no jugar tras negarse a salir en el mercado de invierno. Sin embargo, es increíble que hayan desperdiciado un activo así. Cabe esperar que traigan a alguno mejor...

José Ángel | Tiene que pulir muchas cosas, pero puede crecer

José Ángel pelea un balón con Fran García. / José Ángel García

Caparrós lo ha colocado en el perfil izquierdo en los dos últimos partidos y ha ayudado bastante al equipo a pesar de jugar a pierna cambiada. El visueño tiene fuerza y también cierta técnica. Si aprende a sacarles provecho a sus cualidades sin creerse la reencarnación de Sergio Ramos, puede convertirse en un comodín más que aprovechable.

Badé | Con el Real Madrid, eso es cargarle las pistolas a los árbitros

Busquets Ferrer le muestra la tarjeta roja a Badé tras su agarrón a Mbappé. / José Ángel García

Cuando está enfrente el Real Madrid no se les pueden cargar las pistolas a los árbitros, pues esto en caso de duda siempre van a tirar hacia el mismo lado. El toquecito del central francés a su compatriota es liviano y se ve que Mbappé corre de dentro hacia fuera, incluso puede que no llegara al balón, pero era el Madrid y lo que en Barcelona no es roja a Tchouaméni aquí sí lo era.