Isaac pide disculpas por su expulsión en espera de la sanción del Comité de Disciplina

Isaac Romero se arriesga a más de un partido de sanción por su patada por detrás a Valentín de pura rabia tras recibir una falta del defensor bético que no vio Munuera Montero. La roja es inapelable por mucho que el futbolista estuviera condicionado por la tensión del momento y por haber sido derribado justo antes. Por este hecho el delantero lebrijano se disculpó públicamente -todo lo público que puede ser un estado de Instagram que sólo ven sus seguidores más perspicaces- y prometió devolver al Sevilla "todo lo que se merece".

El temporal mensaje que se puede ver al clicar en la foto de su perfil de instagram se compone de una imagen suya durante el escueto margen de tiempo que estuvo en el campo con la siguiente afirmación al pie de la misma: "Pedir disculpas por lo ocurrido ayer, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero estoy seguro de que voy a darle a mi club todo lo que se merece".

El estado de Instagram de Isaac pidiendo disculpas. / Instagram

El delantero sevillista reapareció después de varios partidos lesionado. Entró en la convocatoria, algo que no sucedía desde la lesión en el aductor que sufrió después del Atlético de Madrid-Sevilla. Se perdió los choques contra Osasuna y Espanyol. Y se perderá seguro por sanción el del domingo próximo contra el Valencia en Mestalla (16:15).

Pero la redacción del acta por parte de Munuera Montero puede deparar algún partido más de sanción. Ya dependerá de lo inclemente que sea el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol que preside María Josefa García Cirac, aunque la acción, en el minuto 84 y con sólo 23 minutos desde su ingreso en el terreno de juego como suplente, no fue excesivamente dura. Salió en la banda derecha -cuando la banda no es su fuerte- y allí se topó con Valentín.

Según el acta, Munuera Montero expulsó con roja directa a Isaac por "dar una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado con uso de fuerza excesiva". Al ser fidedigna a lo ocurrido el Sevilla no puede apelar por mucho que hubiera una falta previa no sancionada. Por ello su baja en Mestalla es segura en un momento en el que Akor Adams está más en entredicho que nunca.