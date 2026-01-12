Jesús Galván es destituido en el Mirandés tras ocho jornadas desde que dejó el Sevilla Atlético

Jesús Galván ha sido destituido como entrenador del Mirandés este lunes debido a los malos resultados que ha cosechado en las nueve jornadas de Segunda División que ha dirigido al equipo de Miranda de Ebro desde que abandonara el Sevilla Atlético en noviembre.

Según el comunicado hecho público por el Club Deportivo Mirandés, la decisión llega tras la reunión mantenida por su consejo de administración, que ha decidido "finalizar la vinculación contractual con el hasta ahora entrenador del primer equipo, Jesús Galván, que no continuará al frente del banquillo" del equipo burgalés.

"Tampoco continuarán el segundo entrenador, José Miguel Márquez, ni el analista, David Vega", continúa el comunicado oficial, que "agradece el trabajo y esfuerzo de Jesús Galván y sus ayudantes durante su etapa esta temporada 2025-26 y les desea la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales".

El ex técnico sevillista abandonó el Sevilla Atlético tras una rescisión consensuada con el comité de dirección del club de Nervión, que comunicó su salida el pasado 7 de noviembre para que afrontara su mayor aventura como entrenador hasta ahora, en Segunda División. Luci fue el elegido para relevar a Galván en el Sevilla Atlético.

Galván destituyó a principios de noviembre a Fran Justo pero no ha obtenido buenos resultados en el Mirandés, en el que apenas ha logrado un triunfo, frente a la Real Sociedad B, frente a dos empates y cinco derrotas. Su debut en el derbi burgalés ya fue decepcionante, al caer ante el Burgos en Anduva (0-2),

El Mirandés figura como colista de Segunda División con 17 puntos en 21 partidos, en los que suma cuatro triunfos, cinco empates y 12 derrotas, cinco de ellas ya con Galván al frente del equipo.

Jesús Galván (Sevilla, 04-10-1974) entró como técnico de cantera tras su etapa como futbolista del Sevilla en 2010, como asistente del Sevilla Atlético. Desde entonces fue primer entrenador de cantera en tres etapas, la última entre octubre de 2023 y noviembre de 2025, momento este en el que abandonó el club para firmar por el Mirandés, en su primera aventura en Segunda División.