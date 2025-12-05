Joan Jordán: "Vamos a por más, sevillistas"

Joan Jordán fue la principal novedad en el once que Matías Almeyda presentó para medirse al Extremadura en el Francisco de la Hera. Hacía un año y casi siete meses que no se vestía como sevillista, desde el 11 de mayo de 2024, cuando salió como suplente en el Villarreal-Sevilla (3-2). Este fue uno de los 13 partidos en los que participó aquella temporada 23-24, en la que comenzó como titular en la Supercopa de Europa frente al Manchester City nada menos (1-1). Luego llegó su cesión al Alavés y su obligado regreso a Nervión.

El catalán quedó marcado negativamente por aquellas 13 participaciones en un Sevilla ya en crisis que había tenido la campaña antes la cima histórica del triunfo en Budapest, su octavo título europeo. Y luego todo se torció. Pero ahora, y después de haberse operado de una hernia discal en pretemporada, ya se ofrece para "ayudar al equipo". Curiosamente, en Amendralejo jugó su partido centésimo nonagésimo noveno (199º), con lo que el siguiente será su encuentro ducentésimo (200º) como sevillista. Aunque quizá Almeyda no se atreva a darle la oportunidad en Mestalla aún...

En un mensaje que el futbolista divulgó a través de su cuenta oficial de Instagram, expresó su "orgullo" por volver a portar el escudo del Sevilla. "Vamos a por más, sevillistas", concluye su mensaje como respuesta a las dudas que había despertado su especie de ostracismo, durante el cual Matías Almeyda reclamó indirectamente su presencia en el equipo semanas atrás, en la anterior cita copera. "Hablé con Jordan y él todavía no se siente ni físicamente ni futbolísticamente para poder actuar. Él va a seguir trabajando hasta que tome su ritmo y entonces veré de qué manera hacer para que actúe”, dijo antes de la eliminatoria con el Toledo el argentino, quizá decepcionado con que el jugador no diera el paso.

"Volver a ponerme la camiseta del Sevilla FC es un orgullo. Ahora toca seguir trabajando duro, seguir mejorando y ayudar al equipo. Esa es mi prioridad. Era importante volver y conseguir la clasificación para la siguiente ronda en Copa. Es otro paso adelante. Gracias por el apoyo. Vamos a por más, sevillistas", expresó Joan Jordán acompañando el mensaje con una foto de su presencia en el Francisco de la Hera.

Ahora le toca a Joan Jordán cumplir esa promesa y ofrecerse a ayudar a un equipo que no anda sobrado de piezas en la medular y está necesitado de efectivos en todas sus líneas por la lacra de lesiones musculares que no cesa. La última ha sido la de Juanlu, en Almendralejo.