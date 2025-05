Juanlu: "El sábado tenemos una oportunidad perfecta para demostrar que esto nos importante de verdad"

Sevilla/El Sevilla tiene una nueva final este sábado, después de volver a perder una oportunidad de dar tranquilidad al sevillismo en el duelo contra el Leganés, en el que incluso estuvieron cerca de perder en los últimos minutos. Uno de los que más siente esto es el canterano Juanlu, que pide unión, es "momento como grupo de estar más unidos que nunca" para salir de esta situación en la que se encuentran. El conjunto de Nervión está seis puntos por encima de los puestos del descenso con cuatro jornadas aún por disputar, es decir aún 12 puntos en juego.

El canterano admite que el vestuario está dolido porque saben "que este escudo y esta afición merece mucho más". "Yo siempre me he criado con un Sevilla campeón, evidentemente nos duele estar en esta situación. Tenemos que demostrar que nos duele el escudo que llevamos en el pecho, que nos duele cuando no ganamos en casa. El sábado tenemos una oportunidad perfecta para demostrar que esto nos importa de verdad", agregó.

Jesús Navas sigue presente en los entrenamientos del Sevilla y eso, para Juanlu, "ayuda mucho" al equipo". En cuanto a si el equipo siente presión en estos momentos, Juanlu reconoce que saben la responsabilidad y la presión que lleva jugar con este escudo, pero saben que son futbolistas y está en sus manos: "Es todo nuestro sacar el coraje y la rabia para darle la vuelta a la situación, ya no sólo en nuestra casa, sino fuera también".

En tres días, el equipo hispalense juega dos encuentros decisivos, el sábado contra el Celta y el martes contra la UD Las Palmas, partidos claves para cerrar la permanencia. El campeón olímpico sólo piensa en el duelo del sábado y como ha hecho su técnico en sus últimas comparecencias, tira de la frase de partido a partido. "Con lo rápido que va esto no te puedes poner a mirar el calendario. Tenemos una espectacular oportunidad el sábado para ir a por los tres puntos, y después del partido pensaremos en el siguiente y así sucesivamente. El del sábado es el partido más importante de la temporada y cuando acabe será el del martes el partido más importante".

Al respecto de la figura de Joaquín Caparrós, dice que él siempre les está intentando ayudar. "Yo personalmente sigo aprendiendo día a día de él, crecí viéndolo como entrenador del Sevilla y ahora que me entrene es algo muy bonito. Está cerca mía, me está ayudando para intentar mejorar y yo siempre se lo tengo que agradecer. Transmite su sevillismo que en estos momentos es importante, te demuestra sentir el escudo que llevamos en el pecho y, sobre todo, la exigencia que es tener en el banquillo a una persona como Caparrós, que siempre te exige lo máximo", comentó sobre el técnico de Utrera.

Sobre su posición, confirma que está a disposición de donde le ponga el míster, pero tiene su preferencia. "Es verdad que en la banda derecha es la posición donde más cómodo me encuentro jugando, pero si el míster un día me quiere poner de '8' o de '10', yo estaré para lo que él necesite".

Es conocedor el canterano de que "nadie quiere jugar en el Sevilla en la situación que está". Pero que "no es sólo de los canteranos, sino de toda la plantilla saber en la situación que nos toca y hay que apretarnos". "Para mí la ilusión de jugar aquí en la temporada en la que estamos es la misma que hace tres años, es el mismo sueño que es vestir la camiseta del Sevilla y no lo cambio por nada", añadió.

Isaac volvió a marcar, aunque fue insuficiente para darle los tres puntos al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde no ganan desde el mes de diciembre. Mostró en la rueda de prensa su apoyo para el atacante de Lebrija. "Él sabe que tiene el apoyo del vestuario, sabemos que aporta muchísimo aparte de los goles. Está jodido y siente el escudo como nosotros, quiere ganar con el Sevilla al igual que todos los canteranos. Tiene que saber que estamos la plantilla con él, que confiamos al máximo porque te da muchas cosas".

En cuanto a una posible salida que se barajó en el último mercado, con numerosas ofertas hacia Juanlu, el futbolista confirma "que en ningún momento se contempló con el club la posibilidad de salir". "En todo momento estuvimos centrados en la renovación, yo transmití que quería seguir aquí y fue muy sencillo", cerró.