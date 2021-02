No son los goles, es el rol que Lucas Ocampos cumple en el Sevilla cuando el equipo está en fase ofensiva. Y no es de ahora. En el patrón de juego de Lopetegui, ordena a su equipo que defienda en 4-3-3, pero en ataque la estructura es muy distinta cuando los laterales ganan altura (ayer más Aleix Vidal que Rekik) y el Sevilla ataca con casi una línea de seis o hasta de siete (2-1-5-2). Y ahí Ocampos, no en Almería sino siempre, juega como segundo punta junto a De Jong o junto a En-Nesyri.

Bono La pudo liar en un balón con los pies antes del descanso.

Aleix Vidal No hace cosas raras y es una referencia como lateral cuando gana altura.

Koundé Es en muchos partidos el matiz diferenciador, también en lo táctico.

Diego Carlos Serio ante Juan Villar, tuvo que emplearse más cuando apareció Sadiq.

Rekik Ramazani se colaba entre líneas y generó algunas incertidumbres, pero cumplió.

Gudelj Sacrificado al descanso, Villalba lo buscaba en ese pasillo a su espalda.

Fernando Mejoró en su puesto.

Rakitic Estuvo cómodo, ya que el partido no tuvo mucho ritmo.

Ocampos Otra vez, como ante el Leganés, fue providencial con su gol para pasar de ronda.

Papu Gómez Salió de falso extremo, pero rápidamente cumplió su rol por dentro dando profundidad con sus pases y compensando en ataque y en defensa el pasillo de Aleix Vidal cuando ganaba altura. Una hora y no estaba para más.

De Jong Hizo de poste y aunque tuvo días mejores, no desentonó. Si bien está notando que juega menos y tiene menos chispa.

Suso Hizo una labor parecida a la del Papu y decidió.

Munir Sumó efectivos arriba.

En-Nesyri Intimidó.

Joan Jordán Sólo 10 minutos.