Lukébakio se pone a la par de los genios de LaLiga

Dodi Lukébakio va camino de firmar los mejores números de su carrera deportiva, siendo ésta, sin lugar a duda, la temporada de su explosión futbolística. El extremo del Sevilla, frente al Valladolid el pasado fin de semana, volvió a ensanchar sus cifras goleadoras e incluso estrenó el casillero de las asistencias. Una diana y pase de gol que elevan, aún más, los extraordinarios números del belga que le acercan a los grandes genios de la competición, pese a la actual situación deportiva del Sevilla en LaLiga. Con el tanto en Pucela, Lukébakio marcó su 10º gol en lo que va temporada y subió su cuota de participación goleadora a 11. El paralelismo más evidente que refleja su gran año en Nervión es su comparación con la pasada temporada, donde en 27 partidos -este año de momento ha jugado 24- anotó sólo 5 goles y dio 1 asistencia. Es decir, ya ha duplicado prácticamente las cifras de la pasada campaña.

Camino de superar sus mejores números

Hasta este curso, las dos grandes temporadas de Dodi Lukébakio las había realizado en Alemania. Primero en su año de debut en la Bundesliga, cuando con el Fortuna Düsseldorf marcó 14 goles y repartió 4 asistencias en 34 partidos, y después en su último año con el Hertha de Berlín donde, pese al descenso, anotó 12 dianas y firmó 3 pases de gol. Ahora en Sevilla, Lukébakio va en camino de destrozar esas cifras en este tramo final de temporada donde le queda mucho por jugar mientras se codea con los grandes genios de LaLiga.

Codo con codo con los mejores de LaLiga

Con su gol en Valladolid, el futbolista de Bruselas se consagró como el segundo extremo con más goles en lo que va de liga, 10, sólo por detrás de Raphinha (Barcelona) que acumula ya 13. En esta faceta, el extremo derecho del Sevilla se ubica por delante de jugadores como Vinícius Jr (Madrid) o Lamine Yamal (Barcelona). De hecho, en la tabla de máximos goleadores de la competición Lukébakio es el sexto. Al belga sólo lo superan Lewandowski (Barcelona), Mbappé (Madrid), Raphinha, Budimir (Osasuna) y Sancet (Athletic).

La definición de cara a portería no es la única estadística en la que Dodi Lukébakio está brillando en esta liga 2024-25. Si por algo destaca el extremo diestro del Sevilla es por su desequilibrio por banda y su capacidad para superar y deshabilitar a los rivales. Hasta el momento, el bruselense es el segundo máximo regateador de la competición, tan sólo por detrás de Lamine Yamal, y superando a jugadores de la talla y el brillo de Mbappé o Vinícius.

Lukébakio, un promesa cumplida y un verano a la vista

Los números de Dodi Lukébakio, ya desde el pasado mercado invernal, han alterado a varios grandes clubes europeos de cara al próximo verano y en el Sevilla se espera que sea la próxima gran plusvalía de la entidad. Hace menos de un año y medio Víctor Orta desembolsó por él tan sólo 10 millones de euros. Cifra que, a día de hoy, se le ha quedado muy corta. En enero, con la salida de Kvaratskhelia al PSG, el Nápoles se interesó en él. Sin embargo, su deseo era el de terminar la temporada en el Sevilla, como aseguró en exclusiva a Diario de Sevilla: “Por supuesto, al 100%. No voy a ir a ningún lugar, me siento muy bien aquí. La cosa es que en el fútbol todo puede pasar. Puedo decir que me quedo al 100% en el Sevilla, aunque nunca se sabe realmente. Hay oportunidades que son difíciles de decir que no al 100%. Pero ahora mismo puedo decirles que no hay nada. Pueden relajarse los sevillistas”, afirmó el belga.