De la negligencia absoluta de Juanlu a la extraña marca de Suazo en el 1-1

Insatisfacción generalizada para todos los sevillistas a pesar de sumar un punto en un partido que ya parecía complicado de sacar con la tempranera expulsión de Juanlu. La escuadra de Matías Almeyda se llegó a poner por delante en el marcador, pero finalmente concedió un gol en un remate de cabeza demasiado fácil en un córner.

Juanlu | Es difícil de entender que un futbolista profesional haga eso...

Juanlu se dirige al árbitro con desesperación tras ser expulsado. / AFP7 | Europa Press

El canterano se fue del campo dándole una patada a la barra de hierro que está en la entrada al túnel de vestuarios, pero querría darse la patada a sí mismo en la cabeza. Rozó la expulsión en el minuto 2 por una entrada sin sentido y a destiempo. Pero no se conformó con librarse, pisó claramente a Youssef y eso para el Sevilla es tarjeta. Para Garcés y otros del Alavés ni falta.

Suazo | ¿La marca de Toni Martínez en un córner era suya?

Suazo acude a felicitar a Sow tras el 1-0. / Antonio Pizarro

Para conocer esas cuestiones hay que saberse el librito de las cuestiones tácticas que les muestran ahora a los futbolistas cuando salen o antes de los partidos. Pero es increíble que Toni Martínez, alto y fuerte, le correspondiera a Suazo en un córner. Fue así y lo superó con mucha facilidad.

Nianzou | Su físico no le da para aguantar ni sesenta minutos

Nianzou se lanza al césped para anticiparse a Lucas Boyé. / Antonio Pizarro

Almeyda volvió a apostar por el central francés, entre otras cosas porque es el que tiene más calidad de todos los zagueros. El problema es que en el minuto 60 ya estaba muerto y le hacen una cacha en la que casi se cae de maduro en el gol anulado. También le cabeceó Boyé con comodidad.

Maupay | Con diez y con Akor no tenía sentido que siguiera

Maupay mira con extrañeza a Iosu Galech en la primera mitad. / Antonio Pizarro

Es complicado hallar una explicación coherente a su presencia en el campo tras el descanso. Con 1-0 y diez futbolistas sobre el campo era el delantero candidato a dejarle su puesto a Mendy para que éste fortaleciera el centro del campo. Pero ni Almeyda ni su cuerpo técnico lo vieron así.