De un Nianzou que juega mejor que los pivotes al toque de calidad de Alexis

Nianzou se lleva un balón junto a Marcao en su área en la primera mitad.

Los sevillistas salvaron un punto en la recta final contra el Elche después de haberse dejado remontar en un partido que tuvieron controlado hasta el descanso, pero quedó el mal sabor final por un gol anulado a Isaac que pareció cuando menos dudoso. Almeyda revolucionó al equipo con la alineación inicial y volvió a apostar por una exigencia física tal vez exagerada.

Nianzou | Acelerado como todos, pero es el que mejor toca el balón

Nianzou se tira al césped para robarle un balón a André Silva. / Antonio Pizarro

Es cuestión únicamente de que no se lesione, al menos que lo haga menos veces, pero es, con diferencia, el futbolista que mejor toca el balón hacia delante de la plantilla. Lo hace, además, con las dos piernas. Jugó como defensa libre en la zaga de tres y demostró que sería un interesante proyecto en el pivote central para distribuir si alguien lo viera también así.

Alexis Sánchez | El futuro dirá; clase sí tiene, está claro

Alexis Sánchez conduce la pelota con la cabeza levantada para buscar a un compañero. / Antonio Pizarro

Existía expectación por comprobar si Alexis Sánchez ha llegado al Sevilla casi como un ex futbolista, y dicho sea con todos los respetos, o si tiene algo que ofrecer todavía. Al menos, echó la pelota abajo y también fue capaz de protagonizar el taconazo previo al buen gol de Peque.

Batista Mendy | Tiene físico para jugar sólo con dos en el medio

Batista Mendy trata de llevarse un balón junto a Nianzou y Marcao. / Antonio Pizarro

Debutaba con la camiseta del Sevilla y, pese a sus problemas físicos en el tramo final, puede aportar muchísimo en el centro del campo. No parece que sea un virtuoso con el balón en los pies, tampoco un patadura, como diría Almeyda, pero sí facilita jugar sólo con él y Agoumé.

Alfon | Carrilero no es y con ello se pierde mucho en el ataque

Alfon golpea un balón hacia atrás ante Álvaro Núñez. / Europa Press

Almeyda cambió el sistema para jugar con tres centrales en el día que no podía contar con el especialista para ocupar el carril izquierdo, pues éste parece reservado para el chileno Suazo. De esa manera condenó a Alfon a un trabajo que lo priva de su resolución ante el gol.