Del Nido Carrasco “Me apena que haya sevillistas orquestado que hayan querido boicotear la Junta”

El presidente se defendía en los micrófonos de la radio oficial. “Tengo sentimientos encontrados. Me apena y entristece ver ciertas actitudes de sevillistas, orquestadas para boicotear la Junta, pero estoy contento porque este consejo que ya gozaba de estabilidad por el pacto de socios, ahora cuenta con estabilidad de la mayoría del capital social asistente. Los americanos han cambiado las personas que gestionaban el fondo, quieren ser socios constructivos y no quieren caminar de la mano de José María del Nido Benavante”, decía José María del Nido Carrasco, que seguía con su criterio contra su padre.

“Es complicado memorizar el numero de Juntas que celebramos, pero tenemos 25 procedimientos judiciales, totalmente innecesarios... Debería reflexionar, darse cuenta que aunque sea socio minoritario no decisivo, yo le tiendo la mano, de verdad, que vuelva al seno del pacto porque todos juntos es más fácil. Coaccionar, amenazar... que nos dejen trabajar un poco, Ha perdido 7 Juntas en los últimos 20 meses, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Le tiendo la mano para que vuelva con nosotros para que la regeneración económica y deportiva sea más fácil y más rápida”.

La paz en el derbi

Sobre la paz y el derbi Del Nido Carrasco apuntaba también que "creo que el presidente del Real Betis y yo hemos tenido altura de miras, que ha habido momentos incómodos o molestos por vivir algunas situaciones, pero teníamos que establecer un marco de nuevas relaciones y mirando al presente y al futuro con optimismo, con honestidad, comunicación, diálogo... Estamos muy satisfechos de que eso se haya producido. En lo deportivo ellos llegan en un buen momento, pero somos el Sevilla FC y vamos con el máximo respeto y la máxima ilusión de ganar y dedicárselo a nuestra afición".

"Este acoso y derribo no ayuda, claro que no, sería más fácil con todos remando en beneficio del Sevilla, pero los jugadores no ganan ni pierden partidos por esto, sería poner excusas. El equipo está en una posición cómoda, con plantilla joven que crece, al igual que el cuerpo técnico. Apostamos por canteranos en este nuevo proyecto, estamos donde tenemos que estar y quedan partidos para ilusionarnos y demostrarnos qué queremos ser, un club ambicioso que es lo que siempre hemos sido", finalizó.