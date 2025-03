Nyland: "Los insultos del público rival me sirven como gasolina para crecerme"

Sevilla/Orjan Nyland (Volda, Noruega, 10 de septiembre de 1990) llegó al Sevilla por la puerta pequeña debido al desconocimiento general sobre el mercado del fútbol. Internacional con la selección de su país, Nyland había sido uno de los porteros más prometedores del fútbol europeo hasta el punto de ser el mejor guardameta de la Eurocopa sub 21 de 2013, precisamente un torneo que conquistó la España de Isco y Lopetegui en Israel después de derrotar en semifinales a la selección nórdica por 3-0 con un golazo del hoy bético y una excelente actuación individual del hoy guardameta sevillista.

Con algún error puntual, como el registrado hace poco en el choque contra el Mallorca, el rendimiento de Nyland como sevillista disipó todas las dudas sobre sus cualidades. Las lesiones tuvieron mucha culpa de una errática carrera por el Ingolstadt 04 alemán, Aston Villa, Norwich, Bournemouth, Reading, todos ingleses, Leipzig de vuelta a la Bundesliga y desde ahí al Sevilla contratado por Víctor Orta.

Ahora sigue siendo titular indiscutible con la selección de Noruega y también se ha asegurado la portería sevillista desde su llegada, salvo por alguna lesión puntual. Tras jugar los partidos completos contra Moldavia e Israel, este jueves entraba de lleno en la preparación del derbi sevillano con el resto de la plantilla.

Pregunta.Ante todo, la pregunta es obligada. ¿Cómo está tras sus citas con su selección antes de un partido muy importante para el resto de la temporada en su club?

Respuesta.Sí, me siento muy bien. Estoy feliz de volver al Sevilla después de estos dos partidos con la selección, que han sido muy buenos, con dos goleadas a favor, y tengo muchas ganas de jugar a este partido el fin de semana.

Es importante que tengamos todos los jugadores en el campo durante los 90 minutos para poder ganar"

P.Ahora que viene de jugar con su selección la pregunta es obligada. ¿Fuera de España conocen también este derbi? ¿Es famoso o ha sido cuando ha llegado aquí, cuando verdaderamente lo ha conocido?

R.No, este derbi es uno de los mejores en todo el mundo y toda la gente sabe lo importante que es. A partir de ahí también hay que darle trascendencia para nuestra afición y para nuestro club también, y vamos a ir con todas.

P.Las estadísticas, al final, aunque no se quiera hablar de ellas sí están vigentes. El Sevilla tiene muy buenos números en los derbis. ¿Cree que eso es positivo o es una presión adicional para vosotros?

R.No, es claro que nos favorecen un poco, pero yo pienso que todos los derbis tienen su vida propia también. Es importante saber que va a ser un partido muy igualado, con dos buenos equipos que se enfrentan y este tipo de partidos se suelen decidir con acciones mínimas. Y por eso es importante que estemos concentrados todo el partido y aprovechemos las oportunidades que nos den.

Después del entrenamiento de puertas abiertas, yo estaba listo para jugar el derbi directamente”

P.Ha sido una semana rara, porque como comentaba, han estado algunos futbolistas con sus respectivas selecciones, mientras otros se quedaban aquí. ¿Cómo ha sido el reencuentro y cómo ve al vestuario después de este parón?

R.Hoy ha sido el primer día para mí en el entrenamiento, pero este entrenamiento ha estado muy bien. Preparamos el partido y estoy seguro de que después de los tres días que vienen, estaremos listos para jugar este partido. Y como ya he comentado antes es un partido importantísimo, no solamente para nosotros, también para nuestra afición. Queremos darles una alegría y ganar este partido.

P.Este año, en casa, desgraciadamente para su club, no están dándoles muchas alegrías a la afición. Está siendo un año más de jugar como visitante ¿Por qué cree que es eso?

R.Puede ser por muchas razones diferentes, pero para mí, en todos los partidos hemos tenido oportunidades para aprovechar y marcar goles. No los hemos hecho en los partidos o cuando teníamos las oportunidades para hacerlo. Pero también tengo mucha confianza porque estábamos muy sólidos y no falta mucho. Creo que fuera de casa hemos hecho las dos cosas muy bien. Defendemos la portería nuestra muy bien y también aprovechamos nuestra calidad en los ataques. Sigo viendo un equipo que está creciendo y tenemos que mejorar detalles para sumar más puntos en casa también, pero estoy seguro de que vamos a hacerlo. Ojalá, es importante ahora el derbi que sigamos con la forma de estar fuera y ojalá nos vayamos con tres puntos para casa.

Queremos ganar por nuestra gente y también por José Antonio Reyes, que nos apoyará desde el cielo”

P.Hablando de esos detalles, el Betis tiene muy buenos jugadores, lo sabe de sobra, que tiran mucho desde fuera del área. ¿Prefiere que la defensa esté más cerca suya o prefiere que salgan a tapar los tiros del Betis? ¿Tienen algo hablado?

R.No, pero vamos a trabajar en estos temas también durante la semana. Es importante que volvamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los últimos partidos, porque estábamos muy sólidos y hemos defendido muy bien, y vamos a seguir con eso. Tenemos mucha calidad también en las dos áreas, en la defensa y en el ataque, y vamos a defender juntos y bien, y aprovechar las oportunidades que vamos a tener.

P.En cuanto a los entrenamientos, queda el sábado de puertas abiertas, que ya se hizo en la ida. ¿Cómo recibe el vestuario el calor de la afición en este tipo de entrenamiento?

R.Muy bien. Yo solamente puedo hablar de mí, pero durante el entrenamiento, con las puertas abiertas, yo estaba listo para jugar el derbi directamente. Y estoy seguro que en el del sábado toda la gente estará calentado el partido también. No podemos esperar al domingo, nos gustaría que el partido se jugara inmediatamente. Y así, vamos a ir con todo para defender el escudo al 100%, y ya está.

Ahora mismo sólo nos centramos en ganar el domingo y no pensamos en objetivos como estar en Europa”

P.¿Un mensaje que le quiera mandar a la afición del Sevilla?

R.Sí, queremos ganar para nuestra gente, para darles una alegría. Y también queremos ganar por José Antonio Reyes, el rey de los derbis, que desde el cielo, estará apoyándonos. Y también para Jesús Navas, que es nuestro capitán eterno, que es seguro que nos va a ayudar desde fuera. Y como le digo, sabemos que abanderamos el nombre de nuestra ciudad y queremos defender el escudo al 100% y ganar este partido.

P.El partido también es importante porque permite mantenerse en la pelea por los puestos europeos. ¿Lo ven como una realidad posible con vistas al año que viene?

R.Ahora mismo lo más importante es ganar este partido, el derbi. Y si ganamos en esta cita del domingo, estaremos más cerca de esos objetivos, pero ahora mismo sólo nos centramos en ganar en el domingo.

Me alegro mucho de jugar este tipo de partidos, con su ambiente, son los que todos queremos jugar”

P.El año pasado jugó en el campo del Betis. ¿Qué sensaciones guarda de aquel partido? ¿De todo, del ambiente?

R.Sí, cuando la gente me insultan o me gritan, es sólo para mí, para darle mi mejor versión, ese ambiente es una gasolina para mí. Si quieren hacer eso, estoy contento. Pero, como le digo, todos los derbis tienen su vida propia y están muy igualados. Se suelen decidir por pequeños detalles, y por eso es importante que demos nuestro mejor nivel. Y yo me alegro mucho por este partido, porque yo sé la importancia que tienen. Bueno, ésos son los partidos que queremos jugar.

P.En el libro de los tópicos en España, de los clichés, los noruegos, los nórdicos, sois personas frías. ¿Usted piensa lo mismo?

R.Cómo lo puedo expresar con palabras... Hay una frase en español que es importante, es corazón caliente y cabeza fría. Es importante que tengamos todos los jugadores en el campo durante los 90 minutos, que no haya ninguna expulsión. Y si tenemos todos los jugadores en el campo, es una mejor posibilidad para ganar el partido también.