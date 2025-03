Aquellas semifinales europeas de Isco frente a Nyland

Cuando Orjan Nyland llegó al Sevilla hace dos veranos de la mano de la dirección deportiva encabezada por Víctor Orta era un auténtico desconocido para la mayoría de los aficionados. Muchos no sabía, por ejemplo, que el internacional noruego llegó a ser una de las principales promesas continentales en el puesto de guardameta en un Europeo sub 21. Fue en la edición de 2013, disputada en Israel, y después de protagonizar una gran fase de clasificación el orden de los sorteos quiso que Noruega se enfrentara España en las semifinales.

Nyland, conocido entonces por algunos cronistas como Haskjold por su apellido principal, le discutía el puesto como mejor portero del campeonato al español David de Gea, una estrella total entonces. Julen Lopetegui era el seleccionador español de la categoría y en las filas de su equipo un futbolista brillaba con luz propia. Era Isco, un joven que ya volvía locos a muchos con su excelente fútbol.

El partido acabó con un 3-0 favorable a España con goles de Rodrigo (45') y otros dos en los instantes finales, concretamente en los minuto 86, éste del propio Isco, y 90, de Morata. Pero Nyland fue una de las grandes estrellas de esta semifinal, con algún paradón increíble al propio Isco en la primera parte, y apuntaba con convertirse en uno de los mejores guardametas de Europa. Llamó mucho la atención aquel día e incluso fue objeto de comentarios elogiosos en la redacción de Diario de Sevilla.

La selección que hizo la UEFA de los jugadores ideales de aquel Campeonato de Europa sub 21.

Diez años después, tras una trayectoria muy errática después de salir del Molde de su país, llegaba al Sevilla para convertirse en una de las sorpresas de la planificación tras la marcha de Bono al fútbol árabe.

Nyland recuerda aquel Campeonato de Europa sub 21. "Sí, claro. Estaba en una semifinal en el torneo de Europa. Yo creo que había sido nuestra mejor clasificación durante muchos años en este torneo y por eso era muy especial. Y también enfrentar a España, un gran equipo, con estrellas en todos los equipos grandes. Fue una experiencia muy divertida y estaba orgulloso por ello. Claro que me acuerdo que ellos ganaron este partido, pero también que ha sido uno de mis mejores partidos en mi carrera. Y sí, es una experiencia que no no voy a olvidar", recordaba este jueves el noruego durante una entrevista con este diario.

Isco posa con uno de los premios individuales junto a Thiago y Morata.

En el repaso de la crónica se registra que Isco te marca un gol y que usted le haces dos o tres paradones durante el partido también a Isco, no sé si en alguna vaselina que le intentó. ¿No se acuerda un poco de aquello? "Sí, claro que sí, yo me acuerdo mucho. Tuve mucho trabajo, muchas paradas. Creo que al descanso estaba uno-cero. Y bueno, fue una semifinal para nuestro país que fue una experiencia enorme. Y al final acabamos como el tercero, que también es para estar muy orgulloso y estoy muy contento solamente por eso también".

Los equipos de España y Noruega en aquel Campeonato de Europa sub 21.

¿Para muchos después su carrera no se correspondió con lo que parecía apuntar. Usted cree que podía haber sido mucho más como futbolista? "No, seis meses antes de este torneo, yo cambio de equipo desde el segundo nivel de Noruega para el mejor equipo de Noruega, el Molde. Y yo tenía ofertas también directamente después de este torneo, pero yo elijo que era más importante sumar más partidos y ser titular. Insisto, estaba en el mejor equipo de Noruega y ganamos muchos títulos. Jugué dos años y medio, creo, y cambio a equipos de Alemania. Y bueno, lo que pasó, pasó. Y ahora mismo estoy muy contento con mi carrera y ahora mismo también de jugar para el Sevilla, que es un equipo grandísimo. Estoy muy orgulloso de vestir esta camiseta todos los fines de semana y vamos a llegar donde sabemos que el Sevilla puede estar, en los mejores sitios de la Liga y en Europa también".

Como curiosidad, éstas fueron las alineaciones de España y Noruega, con la presencia en ellas de otro futbolista del Betis actual, concretamente Bartra, y de un hombre que entonces militaba en el Sevilla, Alberto Moreno, además de Tello, que también jugó en las filas verdiblancas.

3 España: De Gea; Montoya, Bartra, Íñigo Martínez, Alberto Moreno; Koke, Illarramendi, Thiago Alcantara; Tello (Muniain, 73'), Rodrigo Moreno (Morata, 58') e Isco (Sarabia, 88').

0 Noruega: Nyland Haskjold; Strandberg, Hedenstad, Elabdellaoui, Berget, Pedersen, Henriksen, Semb Berge, Eikrem (Nordtveit, 74'), Johansen (Berisha, 79') y Joshua King (Nielsen, 46')

Goles: 1-0, m.45: Rodrigo; 2-0, m.86: Isco; 3-0, m.90, Morata.