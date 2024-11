Los ocho internacionales del Sevilla: partidos, horarios y cuándo vuelven

Un nuevo parón de selecciones más, el Sevilla ha vuelto a nutrir a distintos combinados a nivel mundial de jugadores de la plantilla rojiblanca. Pese a las bajas importantes de activos como Nyland, con Noruega, Ejuke, con Nigeria o Nianzou, con Francia sub 21, habituales con sus selecciones, el conjunto de Nervión tiene hasta 8 internacionales este parón. Una cifra que pudo llegar a ser hasta mayor si José Ángel Carmona no hubiese sufrido los problemas físicos que arrastra del encuentro ante el Leganés y le obligaron a salir de la convocatoria de Santi Denia a última hora.

Tres nuevos internacionales

Este mes de noviembre el Sevilla tiene hasta tres internacionales nuevos respecto al pasado mes de octubre, siendo uno de ellos un debut. El hombre en convocatoria oficial es Kike Salas. El joven canterano sevillista ha entrado por primera vez, a sus 22 años, en la lista de Santi Denia para disputar dos encuentros amistosos con la selección española sub 21 frente a Inglaterra y Dinamarca. El de Morón de la Frontera no había tenido la suerte hasta ahora de poder ir con algún escalafón de ‘La Roja’, por lo que será su debut nacional. Además del canterano sevillista, también regresan con sus selecciones Nemanja Gudelj, que no iba con Serbia desde la pasada Eurocopa, y Sambi Lokonga, que regresa con los ‘Red Devils’ casi tres años más tarde.

Kike Salas y Juanlu

Kike Salas disputará los dos encuentros amistosos de la selección española sub 21 junto, una nueva convocatoria más, a Juanlu Sánchez. Los dos canteranos sevillistas se enfrentarán a la selección de Inglaterra en la Línea de la Concepción el próximo 15 de noviembre a las 18:30 y frente a Dinamarca el 19 de noviembre a las 19:00 en el Carlos Belmonte, Albacete. Con la clasificación al Europeo de 2025 en Albania ya lograda, Santi Denia busca conformar el grupo con el que confía lograr el sexto título.

Sambi Lokonga y Lukébakio

La otra pareja de internacionales del Sevilla es la belga. Sambi Lokonga se ha unido este parón a uno de los fijos de Domenico Tedesco, Dodi Lukébakio. El centrocampista cedido por el Arsenal regresa a una convocatoria casi tres años después de ir por última vez cuando estaba en el club gunner. Ambos jugadores disputarán las últimas dos jornadas de la Liga de las Naciones donde Bélgica tiene muy pocas opciones de pasar a la siguiente ronda en la lucha por el título. Este jueves se medirá al líder de su grupo, Italia, a las 20:45 y se enfrentará a Israel el próximo 17 de noviembre a las 20:45 en el Puskas Arena de Hungría, al no poder disputar los encuentros en territorio local.

Gudelj

Uno de los que regresa con su selección este mes es Nemanja Gudelj. El serbio ha entrado nuevamente en la convocatoria de Dragan Stojkovic después de ausentarse en septiembre y octubre por motivos desconocidos, pues tampoco estuvo en la prelista del técnico balcánico. Con la esperanza, todavía, de pasar a la siguiente ronda, la selección de Gudelj se enfrentará a Suiza el próximo viernes a las 20:45 en territorio helvético y ante Dinamarca en Belgrado el día 18 a la misma hora.

Agoumé

El último representante europeo del Sevilla es Lucién Agoumé. El internacional francés, nacido en Camerún, no falla en las convocatorias de Baticle y ha vuelto a ir seleccionado con Francia sub 21 para los dos amistosos que tiene previsto la selección gala. Agoumé también tendrá dos amistosos de nivel al enfrentarse el próximo viernes a las 16:15 a la selección de Italia sub 21 y el próximo día 19 ante Francia.

Montiel

Muchos más kilómetros, como está acostumbrado, tendrá que recorrer el campeón del mundo Gonzalo Montiel. El lateral diestro argentino tampoco se cae, pese a la falta de minutos, de la lista de Lionel Scaloni para los encuentros clasificatorios de cara al Mundial de 2026 donde tiene ya pie y medio la albiceleste. Montiel visitará Paraguay la madrugada del 15 de noviembre a las 00:30 y más tarde ante Perú en la Bombonera el próximo 20 de noviembre a la 01:00 hora española.

Iheanacho

El último internacional del Sevilla es Kelechi Iheanacho con la selección de Nigeria. Pese a su paupérrimo rendimiento, sigue siendo indiscutible en las convocatorias con las ‘Súper Águilas’. Respecto al mes de octubre se cae de la lista Chidera Ejuke por lesión de larga duración. El atacante del Sevilla disputará los últimos encuentros clasificatorios a la próxima Copa África de 2025 en Marruecos. Primero se medirán ante Benín y después frente a Ruanda el día 18 de noviembre en Abuja.