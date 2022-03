La previa: SOS, la hora de Nervión

Podría haber algún alta, según advirtió Lopetegui, que no quiso dar más pista que la de que Rafa Mir, por unas molestias, no podrá llegar a este encuentro que cierra el ciclo de marzo antes del parón con que se abre la primavera. Un ciclo que se abrió con elevadísimas expectativas y que se cierra con los perseguidores en la Liga acechando, el Real Madrid lejos en el liderato y el equipo ya pendiente únicamente de amarrar la Champions como objetivo de la temporada.

Es una incógnita cómo completará su once Lopetegui tras la paliza del jueves, entrará fresco Ocampos, pero poca rotación más habrá

Lopetegui deslizó su disgusto por que los programadores televisivos de LaLiga volvieran a situar un partido del Sevilla antes de esa franja de las 21:00, reservada para el clásico , que él vería ideal para la necesaria recuperación de fuerzas. El Sevilla anda exhausto porque el número de futbolistas que debe jugar cada partido como una final siempre es reducido, dado que lo que no se reduce es el número de integrantes de la enfermería.

Tanto Sevilla como Real Sociedad, por tanto, piden el alivio del árnica. Sendos golpes llegaron el jueves, unas horas antes el de la lesión del atacante blanquiazul que el del martillazo del West Ham . Y la diferencia entre ambos traumas es que uno se queda en lo anímico, el de los realistas, mientras que en los nervionenses las piernas aún sufrirán la sobrecarga de los más de 120 minutos que jugaron hará menos de 72 horas, cuando comience esta tarde a las 18:30 una nueva cita con gran trascendencia también, no tanta obviamente.

Suenas los pitidos del código Morse en el telégrafo de Nervión. Pi-pi-pi-pi/piii-piii-piii/pi-pi-pi. El Sevilla parece emitir señales de socorro, SOS, y nada mejor que su gente para arropar a un vestuario dolorido, golpeado, anímicamente roto tras la dura eliminación en la caldera del London Stadium. De nuevo con un buen porrón de bajas, con la casi total seguridad de que Rafa Mir se une a la nómina de lesionados aunque en su caso no sea más que por unas molestias, sin recuperar apenas a algún efectivo aislado de entre las bajas prolongadas y todavía sin Fernando, el equipo de Julen Lopetegui recibe a una Real Sociedad que aún está impactada por la grave lesión de Mikel Oyarzabal, su futbolista más carismático y máximo goleador.

Rafa Mir, con molestias, se cae y Fernando no se podrá unir aún

Fernando y Rafa Mir no se ejercitaron ayer y Julen Lopetegui los descartó para la cita ante la Real Sociedad. "Rafa se hizo daño en el partido de Londres y tiene unas molestias que seguramente lo aparten de este partido", dijo. Al ser preguntado cuáles eran las bajas, respondió lacónico: "La baja ya la he comentado, Fernando tampoco estará". Sin embargo, sí existe la posibilidad de que se incorpore alguno de los lesionados musculares, después de que para Londres ya lo hiciera Montiel. "Veremos, veremos", dijo algo esperanzado el guipuzcoano. Acuña no fue citado por Argentina, con la que tenía un partido de sanción que le impedía jugar el primero de los dos clasificatorios, y eso puede ser una pista de que seguirá de baja. Diego Carlos, Rekik, Papu, Fernando, Suso y Lamela son los otros. Gudelj, que salió fatigado el jueves, se entrenó con normalidad. La lista saldrá hoy con otra media docena de canteranos.