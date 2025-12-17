La propuesta de Antonio Vázquez (AU) que asumió Del Nido Carrasco para honrar a Reyes

En la Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla del pasado lunes hubo un pequeño lugar de encuentro dentro del contexto general de oposición al plan de viabilidad que presentó José María del Nido Carrasco y a las cuentas y la gestión de un consejo cuya credibilidad está en la picota. Fue una asamblea mucho menos crispada que las precedentes. José María del Nido Benavente debatió con el presidente de la mesa y del club sobre la alineación del voto en términos jurídicos. Pero no hubo insultos. Sólo críticas contumaces y reiteradas. Salvo con una propuesta para honrar a José Antonio Reyes.

Fue Antonio Vázquez, portavoz de Accionistas Unidos (AU), quien elevó en el turno de ruegos y preguntas una sugerencia muy bien acogida por toda la sala. También por el presidente de la mesa, a la sazón Del Nido Carrasco.

La propuesta fue que el Dorsal de Leyenda tome el nombre de Reyes, debido a que su trágica muerte el 1 de junio de 2019 ya hace imposible investirlo con tal distinción. Una propuesta vicaria porque en origen es de la Peña Sevillista de Utrera, la localidad de nacimiento y crianza del legendario canterano sevillista.

"Señor presidente, ruego tome en consideración la propuesta de la Peña Sevillista de Utrera, para que el premio Dorsal de Leyenda sea conocido como premio Dorsal de Leyenda José Antonio Reyes Calderón".

Arguyó Antonio Vázquez que todas las distinciones de este tipo que realiza el Sevilla tienen un nombre, una especie de patronímico. Así sucede con el Banquillo de Oro Ramón Encinas y también con los premios de fotoperiodismo José Antonio Blázquez y Ruesga Bono.

Y también sucede con de la Cátedra universitaria Sevilla FC con el Premio Manuel Blasco Garzón, que murió en el exilio después de haber sido un prócer de la República y uno de los inspiradores como ateneísta de la Generación del 27, para cuya comisión del centenario el club se ha unido recordando también a otras dos figuras vinculadas al Sevilla: el también ateneísta José María Romero Gutiérrez y el torero Ignacio Sánchez-Mejías.

La respuesta de Del Nido Carrasco tras el turno de ruegos y preguntas fue de agrado. El presidente sevillista prometió ante la asamblea de accionistas que elevará al consejo de administración dicha sugerencia para ser valorada y tenida en cuenta. Cabe esperar que no fuera un brindis al sol.