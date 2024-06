Las razones de Sergio Ramos para irse del Sevilla: "Me voy con la conciencia muy tranquila"

“Me voy con la conciencia muy tranquila”. Lo dijo durante su escueto discurso de despedida y lo reiteró en las preguntas de los periodistas. Ante estos reiteró su mensaje de gratitud y afirmó que en ningún momento se habló de dinero en las conversaciones sobre su posible continuidad.

¿Pero cómo ha sido la negociación para su posible continuidad? “No es una decisión para tomar de manera pronta. Tampoco se ha extendido mucho la decisión en el mercado. Quería hacer hincapié en estar agradecido al club y que el club tenga suficiente tiempo para replantear nuevas incorporaciones. Antes de firmar aquí nos reunimos en mi finca y en ningún momento hablamos de dinero. Y a día de hoy, lo mismo, en ningún momento hemos hablado de dinero. Ha sido una decisión personal, a nivel familiar. Me voy de aquí sin haber hablado de dinero, ni a la hora de llegar ni a la de irme”.

Inmediatamente salió a colación la frase de Quique Sánchez Flores sobre que no lo veía en un “escenario catastrófico” ¿Ha influido eso? “No, no. En absoluto. Respeto todas las opiniones. Yo cuando llegué el día siete sabía que el Sevilla estaba en una situación delicada. Me motivan las cosas cuando van peor que mejor. Y el año pasado en ese aspecto decidí venir a ayudar al equipo. El club puede atravesar una etapa difícil y confiamos en que se le pueda dar la vuelta con nuevas incorporaciones y un nuevo proyecto para poder ver al Sevilla que queremos ver todos. Hay que seguir haciendo cosas nuevas para mejorar el proyecto”.

¿Entonces, cuál es el motivo para marcharse, esa decisión familiar? “He resaltado los dos objetivos, tanto homenajear a Puerta, a Reyes, a mi abuelo y a mi familia y cerrar esa herida que tenía con el Sevilla. Yo firmé el contrato con esa mentalidad. En la vida, como en el fútbol, hay que saber decir adiós y cerrar las etapas y considero que era mi momento de decir adiós después de cumplir esos dos objetivos con mi rendimiento en el terreno de juego. Es una etapa que ha finalizado y considero que mi futuro pasa por salir”.

Sergio Ramos reconoció que el Sevilla intentó que se quedara: “Queda bastante claro que el club ha hecho todo lo posible por que siguiera. Pero entiendo que mi etapa en el Sevilla ha finalizado y me voy como llegué, con un abrazo sincero a todo el sevillismo. Me voy con una sonrisa, orgulloso de haber rendido al mejor nivel. Y el día de mañana nunca se sabe, el fútbol nunca se sabe. Yo voy a vivir alrededor del mundo de fútbol y algo he aprendido en mis 21 años de carrera”.

“No he tomado ninguna decisión, no he firmado con ningún equipo", dijo sobre las presuntas ofertas de equipos extranjeros, como el San Diego o el Inter Miami. "Hay opciones de cosas afortunadamente, pero no hay ningún compromiso y después de esto ya veremos qué decisión tomamos. Pero no hay nada por ahora. Soy sevillista y sea de forma directa o indirecta, intentaremos ayudar. Independientemente de lo profesional, también hay relaciones de amistad, como con José María y con mucha gente que está aquí, y todo lo que pueda ayudar al Sevilla, ellos saben que estoy a disposición”.

El ejemplo de Jesús Navas como contraste a su marcha Sergio Ramos fue preguntado por el ejemplo de Jesús Navas, que sí se queda en el Sevilla, lo que puede abrir dudas sobre el sevillismo del camero en la actual situación delicada del club. "Es muy difícil poner de acuerdo a todo el mundo y por eso respetamos las opiniones de todas las personas. Rakitic se fue a mitad de la temporada, Fernando también se fue a mitad de temporada. Jesús decidió irse y finalmente se quedó. Unos se van, otros se quedan... Yo he tomado la decisión y quiero ser firme en ella, y he explicado los argumentos. Y el que ponga en duda mi sevillismo es que se ha perdido este año de mi vida. Donde mejor he sabido hablar ha sido dentro del campo. Y después de la situación que atravesaba ya el club el año pasado yo creo que mi sevillismo ha quedado bastante claro".

¿Teme que parte de la afición no entienda esta marcha? “Me voy con la conciencia muy tranquila y con la cabeza bien alta de haber rendido al máximo nivel. Yo he cumplido y me he ganado mi derecho a decidir mi futuro con mi familia. Empieza una etapa y no voy a formar parte de ella. Siempre doy la cara e incluso antes de firmar ya sabía la situación del club y me embarqué en ese proyecto porque quería demostrar mi sevillismo, era un tema de corazón y no económico. Respeto la opinión de todo el mundo. Si hay algo que hablar, creo que prevalece mi compromiso y me rendimiento en todo el año”.

“He pasado un año increíble, un año único, y qué mejor manera que irte de la mejor manera de tu casa. No ha sido una decisión fácil, también personal además de profesional. Hay que saber decir adiós y me gustaría que la gente me recordara con el buen rendimiento que he dado durante toda la temporada”, añadió.

También dijo que se preocupa del sentimiento de una parte de la afición que se haya podido sentir dolida por su adiós, pero... "No puedes agradar a todo el mundo. He priorizado esos dos objetivos que he expuesto a la hora de venir. He puesto todo lo que estaba en mí, me he dejado el alma en cada minuto que he disfrutado del escudo del Sevilla en el pecho. Todo lo demás es ruido y a mí me gusta más hablar dentro del campo que fuera".

Además, fue preguntado sobre si su decisión está relacionada con la realidad deportiva del Sevilla, después de que en su presentación en septiembre pasado hablara de altos objetivos, como jugar la Champions o ganar un título. ¿Si el Sevilla se hubiera clasificado para Europa habría seguido? "Yo tenía esa etapa acordada de un año y en función de las sensaciones, de cómo encontrara, tomaría la decisión, dentro de esos dos objetivos que tenía y habiendo dado el máximo nivel en momentos complicados de la temporada. La decisión es más personal o familiar más que de la realidad del club".

Preguntado sobre si su decisión tiene que ver con su estado físico y su capacidad para seguir compitiendo al primer nivel fue claro: "Físicamente me he sentido muy bien este año. En el fútbol te persigue un DNI que unos tienen más en cuenta que otros, pero hoy tengo esa hambre de seguir compitiendo y jugando. Me siento bien, me siento sano para seguir y no sé si seguiré jugando un año, dos o tres. Me siento bien para seguir asumiendo retos. Para un año o dos aún estoy", reconoció Sergio Ramos, que no podrá retirarse con la camiseta del Sevilla, esperanza que había cuajado en muchos sevillistas. "Cada uno tiene unas motivaciones y sus necesidades". Las de Sergio Ramos no van ya de la mano del club de Nervión.