Recuperar al estigmatizado Joan Jordán, la tarea más compleja de Almeyda

El caso de Joan Jordán en el Sevilla es digno de estudio. Un futbolista que fue pieza importante en el equipo de Julen Lopetegui que se coronó campeón de la Europa League 2020 y que cayó en desgracia a raíz de los incidentes del derbi del palito el 15 de enero de 2022. Desde entonces lo ha acompañado un estigma del que aún no se ha curado. Matías Almeyda afronta con el catalán quizá su tarea más compleja: recuperar a un futbolista para una línea deficitaria haciendo olvidar su estigmatización.

Almeyda ya ha demostrado que en la construcción del nuevo Sevilla que anhela no va a dejar de lado a nadie por su pasado. Joan Jordán (Regencós, 06-07-1994) ha sido víctima de un cúmulo de factores y situaciones que lo han venido perjudicando y en el que han sumado actores distintos: desde la gestión de Monchi tras aquel suceso en el derbi copero y su excesiva renovación hasta 2027 como capa protectora o como gesto de gratitud, hasta el mal asesoramiento de su agencia de representación a la hora de encauzar de nuevo su carrera.

El catalán quedó muy señalado por lo del palito. Y ya no levantó cabeza... hasta su cesión al Alavés. Y eso también es responsabilidad suya, claro está, aunque no tanto como para haber escuchado injustos pitos en el Sánchez-Pizjuán. No puede quedar eximido de su bajón futbolístico, que tuvo ese pico esperanzador en Mendizorroza, la próxima parada sevillista: 27 partidos, cinco goles y dos asistencias. No estuvo mal.

Este verano, el club le ofreció una ampliación de contrato similar a la de otros jugadores con altos contratos como Marcao, Sow, Nianzou... para prorratearlo por un año más y bajar así el límite salarial. Y sus agentes tomaron el camino más torticero: filtrar a la prensa que había adoptado la misma fórmula que el central brasileño, y que luego adoptaría el mediocampista suizo, sin prever que el Sevilla respondería negándolo porque no era así. O no era exactamente así.

El asunto quedó en que fue inscrito en la plantilla ante la imposibilidad de darle una salida por estar recuperándose de la operación de hernia discal a la que se sometió en julio.

El jueves pasado una de las novedades del entrenamiento fue el reingreso con el grupo de Joan Jordán. El mediocampista catalán ya se incorporado a pleno rendimiento al grupo que dirige Almeyda. El argentino debe insuflarle ahora tono competitivo... y sobre todo subirlo al carro. En el centro del campo faltan piezas y el catalán puede ser una más.