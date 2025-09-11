Regreso apurado de Suazo y vuelta de Joan Jordán con el grupo

El Sevilla ha celebrado esta tarde-noche el último entrenamiento antes del partido ante el Elche (este viernes a las 21:00 horas) con la presencia de Gabriel Suazo como gran novedad. Matías Almeyda retrasó la sesión a horario vespertino para que el chileno pudiese llegar a tiempo tras jugar el miércoles con su selección e incluso el club hizo otros cambios como trasladar el entrenamiento al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y retrasarlo 40 minutos más para que el lateral pudiese estar con sus compañeros.

Ahora será el entrenador el que tenga que decidir si lo alinea frente al Elche teniendo en cuenta que acaba de llegar de un viaje larguísimo y que ha disputado los dos encuentros (ante Brasil y Uruguay) completos y ha regresado con una fatiga acumulada importante. Almeyda, no obstante, no tiene recambios en el lateral y las soluciones pasan por poner otra vez a Carmona cambiado de banda, el joven Oso o forzar el debut de Azpilicueta.

Suazo se reencontró en el vestuario del Sevilla con su compatriota Alexis Sánchez, una leyenda con La Roja y a quien saludó efusivamente.

Otra gran novedad en el entrenamiento fue el regreso de Joan Jordán con el grupo una vez superada la recuperación de la operación a la que se sometió en pretemporada para corregir una hernia discal. Al catalán aún le queda para coger el tono, pero dio un gran paso. Siguen lesionados los nigerianos Akor Adams y Ejuke, ambos muscularmente.

En la sesión Almeyda ya pudo contar con los cinco internacionales que se han marchado en este parón, el mencionado Suazo, Gudelj, Vargas, Nyland y Vlachodimos.