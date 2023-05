El reportaje | Para fortalecer los músculos, mucho Calcio

La voz de la experiencia siempre es un grado, también en las finales por supuesto. Tres futbolistas de la plantilla actual del Sevilla, con más o menos posibilidades de salir como titulares en el once que José Luis Mendilibar oponga a la Roma en el Puskas Arena de Budapest, cuentan con el aval de haber pasado algunos años de su carrera deportiva en la Serie A italiana y, por tanto, son voces autorizadas en el análisis de esta final contra la Roma. Se trata de Lamela, Papu Gómez y Suso.

Lógicamente, este reportaje tiene que comenzar por Erik Lamela, que fue quien pasó directamente por las filas de la Roma, la escuadra que estará enfrente de los sevillistas en su séptima final de la Liga Europa. El Coco arribó a la entidad romanista en el verano de 2011, no había cumplido ni siquiera los 20 años y el precio cobrado por River Plate estuvo sobre los 17 millones de euros, según la web Transfermarkt.

Lamela recuerda con cariño aquella época, hace ahora 12 años. “Respeto mucho a la Roma, fue el primer equipo mío en Europa, el equipo que confió en mí, que me trajo a Europa desde Sudamérica, y me ayudó a llegar hasta acá, pero yo quiero ganar y va a ser un partido para dejar todo para mi equipo”.

Buenos números de Lamela

La etapa del zurdo argentino en la Roma incluyó dos temporadas, 11-12 y 12-13, en las que a pesar de su juventud llegó a contabilizar 29 y 33 partidos, respectivamente, en la Serie A con 4 y la nada despreciable cifra de 15 goles en las dos campañas, además de un total de 12 pases de gol. A eso se le añadirían cinco citas de la Copa Italia y dos goles más. Un total de 4.905 minutos. El Tottenham pagó 30 millones de euros por él para que el negocio fuera total para la AS Roma.

Erik Lamela "Va a ser un partido duro, peleado, sabemos cómo juegan los equipos italianos y, sobre todo, en una final”

Lógicamente, el conocimiento del fútbol italiano por parte de Lamela le permite un análisis completo de lo que puede ser este partido contra su ex equipo. “Va a ser un partido duro, peleado, sabemos cómo juegan los equipos italianos y, sobre todo en una final, va a ser un partido duro. Será complicado, ellos van a querer ganar de cualquier forma y sabemos que va a ser cerrado, que no será fácil y le tendremos que competir a un gran nivel para poder ganar”.

Papu, diez temporadas

Más conocimiento si cabe de la Serie A italiana tiene su compatriota Alejandro Gómez, conocido como Papu Gómez. Después de una primera experiencia en el Catania, donde ya jugó tres temporadas precisamente en el mismo año en el que llegó Lamela, el menudo futbolista pasó por el Metalist ucraniano y posteriormente tuvo una segunda etapa en el Atalanta de Bérgamo. El hoy sevillista jugó más de 100 partidos en el Catania y más de 200 en el Atalanta en siete campañas para totalizar diez en la Serie A, lo que indica que su experiencia es altísima en ese campeonato y también de la Roma, por supuesto.

Papu Gómez "Vienen de otra final y eso quiere decir algo, los conozco bien, hay 4 compañeros del Atalanta”

“Conozco al equipo, tengo a cuatro ex compañeros que jugaron conmigo en el Atalanta (Mancini, Ibáñez, Cristante y Spinazzola), más uno, Dybala, de la selección, así que ese equipo lo conozco muy bien. El técnico lo conocemos todos, el año pasado ganaron la Conference y este año están en la final. Algo tienen que tener porque por algo están donde están y vamos a tener que tenerles respeto, pero no miedo. Somos el Sevilla, hay que salir a ganar en un partido único. Va a ser un partido difícil obviamente, pero vamos a tener posibilidades, muchas, de ganar”, analiza con conocimientos del fútbol Papu Gómez.

Todo lo anterior le permite vaticinar que la Roma es mucho más Juventus que Manchester United. “Puede ser más parecido a la Juve, sí. La Roma tiene muy buena defensa, tiene jugadores rápidos en los laterales, como Spinazzola y la calidad de Dybala y Pellegrini arriba, además de la fuerza y la potencia de Abraham y Bellotti. Es un poco similar a la Juve”, considera.

La experiencia de Suso

El gaditano Suso es el tercer futbolista de la plantilla de este Sevilla que ha pasado por la Serie A italiana. Tras formarse en los escalafones inferiores del Liverpool y pasar por una cesión en el Almería, fue comprado por el Milan en la temporada 14-15. Después sería cedido al Genoa para totalizar 145 partidos en la liga italiana entre ambos conjuntos. Su balance fue de 27 goles y 31 pases de gol, con cinco temporadas en el Milan y una en el Genoa, la 15-16.

Suso "He estado mucho en Italia, nunca jugué contra Mourinho, pero sé que será muy difícil”

Objeto de entrevistas en diferentes televisiones del país transalpino con derechos para esta final, el gaditano daba algunas de las claves sobre el encuentro: “He estado mucho en Italia, nunca he jugado con Mourinho, pero sé que la Roma es un equipo que es difícil de ganar, que defiende bien, que es muy táctico. Cuidado con Mourinho, que tiene en su currículum saber jugar las finales y preparar cosas y manejar muy bien este tipo de partidos”, advertía en su análisis.

Mendilibar

Lógicamente, los tres protagonistas son conscientes del cambio que ha protagonizado el Sevilla desde la llegada de José Luis Mendilibar a su banquillo hace dos meses, pues ha pasado del calvario de luchar por evitar el descenso a un estado onírico con la posibilidad de alzar este título en Budapest.

Para Papu Gómez, todo cambió en un año particularmente complicado para él a pesar de haberse proclamado campeón del mundo con Argentina, nada más y nada menos. “Justo se dio que cuando yo estaba por volver, cambiamos de entrenador, llegó Mendi y me dio esa confianza. Me dijo que iba a tener minutos, que me preparase y que obviamente necesitaba un proceso de adaptación para volver a estar a tope. Hoy lo estoy, estoy tratando de demostrarlo en el campo y tratando de revalidar esa confianza que me da el míster. Al equipo también se le ve muy bien, juegue quien juegue demuestran que todos pueden hacerlo. No hay muchos lesionados y el equipo está bien. Se entrena con intensidad, con alegría y también responden los resultados”.

Cuatro goles Papu Gómez le ha ganado 7 veces, empató 6 y perdió 3 a la Roma; con el Catania hizo 3 goles

“No estábamos nada bien hace dos meses atrás, es verdad que yo siempre confié en este equipo, siempre supe la calidad y el nivel de este equipo, pero era difícil, pensar que sería así”, considera un Lamela que tampoco regatea los piropos para Mendilibar: “Está haciendo un gran trabajo, estamos contentos con el entrenador, es una persona muy seria y creo que muy correcta también. Siempre ayuda que diga las cosas con claridad y con seriedad, viene bien al equipo”.

Y el punto final le corresponde a Suso, que tuvo incluso un pique con el entrenador vasco cuando éste le dijo públicamente que tenía que correr más y el gaditano admitió que no le había gustado la crítica. “Lo dije, lo hacía para buscar el mejor rendimiento de sus jugadores, a su manera. Acababa de llegar, no nos conocíamos, pero con el tiempo que llevamos cuando lo conoces no se puede hablar mal de él. Es una persona muy honesta, muy humilde, que trata a todo el mundo igual y en el tema personal es de los mejores que he tenido”, valoraba positivamente Suso en varias de las entrevistas previas a esta gran final.

Son los tres sevillistas que ya saben lo que es enfrentarse a esta Roma dentro de la Serie A, pues en la Liga Europa el espectro se ampliaría considerablemente, ya que la escuadra romanista fue el rival en el primero de los partidos de la concentración en Alemania previo al último título en Colonia y allí sí estaban Bono, Jesús Navas, Fernando, En-Nesyri, Joan Jordán, el propio Suso y Óliver Torres, entre otros. La voz de la experiencia.