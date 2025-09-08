Rubén Vargas vuelve a firmar otra asistencia con Suiza

Rubén Vargas está en racha en una de las facetas que mejor se le dan, los pases de gol. El extremo y mediapunta sevilliista ha firmado este lunes una asistencia más en el partido que Suiza disputa ante Eslovenia valedero para la fase de clasificación para el Mundial 2026. Vargas ya dio un pase de gol en un córner en la goleada de los helvéticos ante Kósovo y en la primera parte ante Eslovenia, que ha acabado con 3-0 para los rojos, el sevillista ha vuelto a dar un pase de gol, también en un saque de esquina al poner el balón en la cabeza de Elvedi en el minuto 18. Embolo y Ndoye han anotado otros dos goles para Suiza.

Vargas está en clara racha, puesto que antes de marcharse con su selección, fue clave en el primer triunfo del Sevilla de Matías Almeyda al facilitar los tantos de Alfon e Isaac Romero en Montilivi ante el Girona midiendo genialmente los tiempos en sendos contraataques letales de los nervionenses.

El atacante sevillista será, junto al griego Odysseas Vlachodimos, el primero de los cinco internacionales cedidos por los blancos en este parón en regresar a los entrenamientos del Sevilla en su preparación para el partido ante el Elche. El meta sevillista, que tampoco jugó el anterior encuentro de los helenos frente a Bielorrusia, empezó el partido ante Dinamarca en el banquillo.