Rubén Vargas no sufre lesión grave, sólo fue un calambre muscular

El Sevilla-Elche tuvo de todo. Tensión y fricciones, situaciones polémicas como la celebración de Rafa Mir o el criterio dispar que tuvo Alberola Rojas en el posible penalti a Rubén Vargas y la presunta falta de Isaac previa al que pudo ser el 3-2, quedó en el aire la posible lesión de Rubén Vargas. El futbolista suizo se retiró cojeando en el minuto 77. Pero todo quedó en un susto.

Rubén Vargas tuvo que ser ayudado a retirarse después de un salto con Rafa Mir del que cayó mal y en principio parecía que había sufrido la torsión de la rodilla. Sin embargo, el hecho de que su compañero Agoumé lo ayudara a estirar los gemelos ya indicó que podía ser lo que finalmente fue: unos simples calambres fruto del continuado esfuerzo y de la tensión.

Así pues, en principio y si no ocurre nada raro, Rubén Vargas podrá volver a ser alineado por Matías Almeyda en el próximo partido del Sevilla, la visita al Alavés el sábado 20 a las 18:30.

Las imágenes de la acción llevaron a cierta incertidumbre porque Rubén Vargas ya se lesionó al poco de ser fichado en enero, en abril, y se perdió el final de la temporada pasada. Pero fue una lesión muscular en el muslo. Una situación que se repitió esta pretemporada, pero de forma más leve. Ahora, todo ha quedado en una simple contracción muscular pasajera.

Hay que tener en cuenta que Rubén Vargas ha sido uno de los cinco internacionales que ha estado fuera y además ha jugado los dos partidos con Suiza. En esos partidos dio sendos pases de gol desde el córner. Y frente al Elche ofreció de cabeza el 1-0 a Isaac, asistencia que se suma a las dos que dio en el triunfo de Gerona para un total de cinco en cuatro partidos.