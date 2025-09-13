Rafa Mir enfadó a sus ex compañeros y al sevillismo: "Se ha equivocado en la celebración"

El gol de falta de Rafa Mir al Sevilla, con una barrera escueta y mal colocada por Nyland, enervó al sevillismo y a sus ex compañeros... por su ostentosa celebración. El delantero murciano cedido por el club de Nervión, que paga un 40% de su ficha anual además, se dirigió hacia Gol Norte y luego hizo un gesto de burla que parecía dirigido hacia la cámara, pero que hirió al graderío sevillista.

Algún ex compañero como Gudelj, capitán sevillista, se lo recriminó sobre el césped al entender que había faltado el respeto al sevillismo y al Sevilla. Y a Isaac se le preguntó en la zona mixta del estadio si creía que "se había pasado Rafa Mir". "Para mí (se ha pasado), es un jugador que lleva dos o tres años aquí, ha vivido muchas cosas con este club. Creo que se ha equivocado en la celebración. Y la afición ya le ha mostrado el cabreo porque ha estado aquí mucho tiempo".

Rafa Mir fue preguntado por los periodistas de DAZN por su gol y la celebración ante su ex equipo. "Tengo ganas de marcar siempre, sí que es verdad que era un día especial, una vuelta a casa, donde he podido vivir muchas cosas, he podido marcar goles, he podido ganar una Europa League. Les tengo un cariño enorme al club y a la afición, pero ahora defiendo esta camiseta y lo hago a muerte". "Con lo difícil que es hacer goles, hay que celebrarlos", añadió el murciano sobre su polémica celebración. Nadie esperaba que pidiera perdón, pero tampoco que adoptara una actitud que muchos entendieron provocativa.

Su gesto no pasó desapercibido para nadie y muchos sevillistas se expresaron tanto en el campo como en las redes sociales contra Rafa Mir, que todavía tiene contrato con el club de Nervión hasta 2027, aunque su idea y la de la dirección deportiva del Sevilla es que rinda en Elche y pueda continuar allí al final de esta temporada. De esa forma no se vestiría más con la camiseta blanquirroja como solicitaron muchos aficionados.