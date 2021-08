Las salidas, una tarea tan ingrata con fundamental para Monchi en el Sevilla

Fichar es el papel más agradable de cualquier planificación veraniega. El rostro de Monchi cada vez que visita el aeropuerto para recibir a un futbolista y salir por la puerta con la publicidad que paga su entidad así lo refleja. Una mezcla de ilusión y felicidad por haber incorporado a una pieza codiciada por él y sus ayudantes. No tan bonito, ni muchísimo menos, sino justo lo contrario, es la labor de salir de los excedentes de la plantilla, de los jugadores que ya no cuentan tanto, y Monchi tiene la obligación de colocar en el mercado a no menos de cuatro futbolistas de aquí al 31 de agosto.

El Sevilla tiene en estos momentos a 27 jugadores con fichas de la primera plantilla, 28 si se incluyera en la relación al guardameta Javi Díaz, que parece que tendrá dorsal del filial. En la inscripción para la UEFA sólo podrán estar 23, incluso 22 si Pozo, como parece, es uno de los que sale finalmente, ya que Jesús Navas es el otro que es canterano con ficha del primer equipo.

La cuenta es fácil, 27 menos 23, sobran cuatro para Europa y dos seguros para tener la lista de 25 que exige LaLiga. Eso, claro, si no llega Delaney, como parece más que probable, o alguno más, lo que iría subiendo la cifra.

Está claro que después de los tres movimientos de entrada de la última semana, con los laterales Montiel y Augustinsson y el delantero Rafa Mir, y también la salida de Rony Lopes hacia Olympiacos, pagando el Sevilla en torno a la mitad de la ficha del portugués de origen brasileño, aún esperan días muy convulsos.

En la hoja de excel con la que se puede controlar la plantilla sevillista en lo referente a su lista A, se puede efectuar el siguiente desglose: dos canteranos (Jesús Navas y Pozo), siete españoles (Javi Díaz, Joan Jordán, Óliver Torres, Suso, Munir, Óscar Rodríguez y Rafa Mir) y 19 jugadores considerados de libre asignación (Dmitrevic, Bono, Montiel, Koundé, Gnagnon, Diego Carlos, Rekik, Acuña, Augustinsson, Fernando, Gudelj, Amadou, Papu Gómez, Rakitic, Lamela, En-Nesyri, De Jong, Ocampos e Idrissi).

Reparto La plantilla sevillista tiene a 21 de agosto un total de 2 canteranos, 7 españoles y 19 de libre asignación

A partir de esa composición actual los nombres que están en la rampa de salida no pueden estar más claros. Los primeros son los franceses Amadou, que ni siquiera ha estado en los entrenamientos y se ejercita en Barcelona con un preparador físico, y Gnagnon. Si no hay ninguna sorpresa, todo indica que acabarán rescindiendo sus contratos para tratar de firmar deprisa y corriendo con cualquier equipo que esté interesado en ellos. El Elche parece que pretende hacerse con el centrocampista.

Otros futbolistas que no contaban, en teoría, para el proyecto de la próxima temporada son Gudelj, sobre todo si llegara Delaney, Munir, De Jong y Pozo, lo que ya posibilitaría una lista europea sin descartes. La salida del delantero holandés puede tener mucho que ver con la clasificación del PSV para la Liga de Campeones, aunque no lo tendrá nada fácil contra el Benfica con el 2-1 en la ida registrado en Lisboa.

Normativa La UEFA permite cuatro canteranos, lo que reduce a 23, con Jesús Navas y Pozo, los nacionales y extranjeros

Por Gudelj ha mostrado interés en el presente verano el Valencia, aunque el serbio no parece muy por la labor de marcharse. Pero con un entrenador con las ideas de Bordalás podría casar y no es descartable que se pueda llegar a un acuerdo. Cabe también la posibilidad de que estuviera metido en una negociación para la llegada al Sevilla de Guedes, algo en lo que también podría figurar su íntimo amigo Munir, con pasado en el cuadro valencianista. El madrileño, ahora internacional por Marruecos, también ha sido pretendido por el Alavés, equipo en el que triunfó, a lo largo del verano y es una opción también vigente.

El último sería Pozo después de sus cesiones al Mallorca y al Eibar, aunque en este caso es mucho menos problemático y por el hecho de ser canterano y poder estar metido en una relación para la UEFA por mucho que apenas cuente para Julen Lopetegui.

Al margen Javi Díaz se ha quedado fuera estos años de la lista porque no cumplía el plazo por muy escasos días

Podría haber opciones más remotas de futbolistas que no han sido descartados rotundamente, pero que podrían salir también en caso de producirse una oferta en estos últimos días del mercado, cuando los equipos comienzan a ponerse nerviosos a raíz de algún mal resultado.

Otra cuestión bien diferente está en el caso de Koundé. Todo está pendiente de que el Chelsea se decida a ir finalmente por el central francés. El Sevilla no se baja de una cantidad entre los 75 y los 80 millones de euros y en caso de producirse tendría la prioridad urgente de buscar dos centrales.

Filial Futbolistas como Alfonso, José Ángel, Iván, Juanlu o Pedro Ortiz figurarían en la lista B para ser utilizados

Uno de los objetivos parece definido en la persona del joven francés Kamara, futbolista del Olympique de Marsella con características para jugar tanto como central como en el medio centro y que podría ser el principal objetivo de Monchi en caso de una venta final de Koundé al Chelsea. Otra cuestión sería el segundo central y ahí habría que ver si el perfil es un zurdo o un derecho. No es descartable para nada la opción de un zurdo de mayor nivel con Diego Carlos como futbolista con más polivalencia para jugar en los dos perfiles del centro de la zaga.

Lógicamente, cada uno que llegue a la plantilla necesita que le hagan un hueco en la relación para la UEFA. Hay que recordar que el Sevilla dejó fuera la pasada temporada en verano a Aleix Vidal y Gnagnon de la relación.