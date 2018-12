El secreto reside en la honestidad

Machín se marchó orgulloso de su formación universitaria cuando él mismo se sigue denominando “maestro” y recordó que ese plus acaba repercutiendo en el día a día en el trabajo de entrenador. “Mi padre, entre las muchas cosas que me dijo, me recordaba una y otra vez: ¡hijo mío, el saber no ocupa lugar! ¡Todo lo que te pueda favorecer en tu formación te va a venir bien!”. El resultado es un gran entrenador con una gran educación detrás.

Reconoció el técnico tener compañeros que ven al periodista como el enemigo , un error ya de concepto. “No es bueno personalizar. El que haya un periodista que actúe de una determinada manera no quiere decir que todos tengan que ser tu enemigo. Los entrenadores tenemos una labor muy complicada, ser el escudo del equipo ante los aficionados, el club y la prensa. Puedes ganar un respeto o la comprensión de los periodistas si durante un tiempo te has comportado bien. En esto es como en todo. Dependes de la pelotita y hay épocas buenas y épocas malas, pero si nos has sido correcto en el trato puede que haya más ganas de palos. Si los atiendo de una forma coherente cuando van las cosas bien, ellos también lo van a hacer cuando llegue ese momento”, explicó poniendo el ejemplo contrario. “Conozco compañeros a los que no les gusta las ruedas de prensa y al final si se sienten atacados al final se transmite que están tensos y es más fácil que haya una relación bélica entre una pregunta y una respuesta”, añadió advirtiendo que no suele preparar sus comparecencias.

“El fútbol es un reflejo de la sociedad. No es sólo lo que dices, sino lo que transmites y lo que aparentas ”. Por eso la honestidad debe marcar el camino de todo lo que uno se propone hacer. En las ruedas de prensa, moneda de cambio común en la relación periodista-entrenador, también: “Siempre busco la sinceridad. No me gusta mentir, pero tampoco puedes contar todo lo que piensas. Hablas de cosas que no sólo te afectan a ti, sino a un grupo de gente del cual soy el responsable. Tienes que medir mucho lo que dices, pero eso no tiene que estar reñido con la sinceridad. Primero para que los futbolistas te crean y segundo para que los periodistas, que sois los transmisores, y el público crean también el mensaje que les das”.

De padre a ‘bicho raro’: “¿Tú te crees que esto te va a dar de comer?”

Una anécdota y a la vez una pequeña espina que Machín suele contar cuando surge el tema. Una frase que le dijo su padre y que, del corta y pega que reina en el periodismo actual, ha visto mal contada o, al menos, no en el sentido exacto.

“Yo vengo de una familia que no se ha caraterizado para nada por tener contacto con el deporte y, de repente, sale un bicho raro que se dedicaba a ver partidos de fútbol. Mi padre llegaba a casa y preguntaba dónde estaba, que por qué no estaba allí con todos y y un día me dijo... ¿pero tú te crees que esto te va a dar de comer? Mi padre murió hace dos años y aunque me vio trabajar ya en esto, la espina que tengo es que no me ha visto en Primera o, como ahora, en un club como el Sevilla”, relató con sinceridad el técnico sevillista, que contó otra anécdota sobre sus inicios con otro toque sentimental.

Al hilo de la diferencia de estructuras de equipos como el Sevilla y el Girona, Machín reveló que cuando cogió el primer equipo del Numancia en situación muy complicada le pesó la presión y la responsabilidad. “Soria es muy pequeña, allí todos me conocen y me han visto crecer, me conocen desde niño y tenía miedo, miedo por la responsabilidad, pues no quería ser el entrenador que bajara al equipo de mi tierra porque quería seguir viviendo en Soria. Allí me conocían desde chico y conocían a mi familia. Soria es una ciudad superpequeña, pero que ha estado cuatro años en Primera y allí sí que éramos una familia”, precisó.

Machín, igualmente, recordó este aspecto en su periplo en el Girona. “La presión se siente en todos los clubes. En el Girona fuimos creciendo a la par, una situación muy parecida a la del Numancia”.