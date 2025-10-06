De la seguridad con Vlachodimos a un José Ángel que crece y crece cada semana

Vlachodimos celebra el triunfo de los suyos al finalizar el partido.

Explosión de júbilo para todos los sevillistas con la goleada sobre un Barcelona que llegaba como líder y como campeón vigente de la Liga española. El equipo de Almeyda desarboló con su planteamiento a los azulgranas, sobre todoe en un primer tiempo en el que pudo golear y acabó haciéndolo en los minutos finales para la locura de todos los suyos.

Vlachodimos | Es un portero que da puntos, eso nadie lo duda ya

Vlachodimos recibe la felicitación de Azpilicueta al finalizar el encuentro. / AFP7 / Europa Press

No necesita ni siquiera una actuación sublime para dejar buenas sensaciones en todos los partidos que disputa. El griego tuvo algunas intervenciones providenciales, sobre todo la que le saca con el pie a Bardghji antes del 3-1 de José Ángel, pero por encima de eso está incluso la tranquilidad que transmite siempre. La portería está bien cubierta y eso da puntos.

Suazo | La mezcla ideal entre calidad y ese punto de mala leche

Suazo le entra con fuerza a Bardghji en presencia de Lewandowski. / AFP7 / Europa Press

Ese lateral izquierdo estaba en el mercado sin equipo y su contratación es un punto a favor de Antonio Cordón y su deseo de alegría. El chileno tiene cierta calidad y encima es intenso y cuenta con el punto de mala leche necesario para jugar al fútbol. No es Maldini, pero rinde de forma notable.

Isaac | Falló goles, pero su trabajo de ir y venir es increíble

Isaac le agradece el pase del 2-0. / Antonio Pizarro

Antes de marcar el 2-0 en un remate franco con su pierna derecha tuvo otras dos oportunidades que parecía increíble que no las hubiera metido. Pero más allá de eso su trabajo para provocar la incomodidad a los rivales, tanto a los centrales como a los medios centro, merece un aplauso.

José Ángel | Esta vez no dio el gol clave, fue él quien lo metió

José Ángel dispara cruzado para anotar el 3-1 que ya parecía decisivo para el triunfo final. / AFP7 / Europa Press

Contra el Alavés y frente al Rayo Vallecano le tocó dar los dos pases de gol que condujeron al triunfo de los sevillistas. Esta vez, en la reconciliación con el triunfo en casa y con los dos éxitos consecutivos, también fue decisivo con la autoría material del 3-1. Crece y crece en cada partido.