De la seguridad con Vlachodimos a un José Ángel que crece y crece cada semana

Sueños esféricos
Juan Antonio Solís
Mucho ojo con repetirlo, señor Tebas
Nombres propios
Explosión de júbilo para todos los sevillistas con la goleada sobre un Barcelona que llegaba como líder y como campeón vigente de la Liga española. El equipo de Almeyda desarboló con su planteamiento a los azulgranas, sobre todoe en un primer tiempo en el que pudo golear y acabó haciéndolo en los minutos finales para la locura de todos los suyos.
No necesita ni siquiera una actuación sublime para dejar buenas sensaciones en todos los partidos que disputa. El griego tuvo algunas intervenciones providenciales, sobre todo la que le saca con el pie a Bardghji antes del 3-1 de José Ángel, pero por encima de eso está incluso la tranquilidad que transmite siempre. La portería está bien cubierta y eso da puntos.
Ese lateral izquierdo estaba en el mercado sin equipo y su contratación es un punto a favor de Antonio Cordón y su deseo de alegría. El chileno tiene cierta calidad y encima es intenso y cuenta con el punto de mala leche necesario para jugar al fútbol. No es Maldini, pero rinde de forma notable.
Antes de marcar el 2-0 en un remate franco con su pierna derecha tuvo otras dos oportunidades que parecía increíble que no las hubiera metido. Pero más allá de eso su trabajo para provocar la incomodidad a los rivales, tanto a los centrales como a los medios centro, merece un aplauso.
Contra el Alavés y frente al Rayo Vallecano le tocó dar los dos pases de gol que condujeron al triunfo de los sevillistas. Esta vez, en la reconciliación con el triunfo en casa y con los dos éxitos consecutivos, también fue decisivo con la autoría material del 3-1. Crece y crece en cada partido.
