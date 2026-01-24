Sevilla-Athletic: Otra cita para valientes

Otra jornada tormentosa. Otra cita para valientes. Otro partido del Sevilla con la angustia clasificatoria que lo acompaña en los últimos años. Raída ya la esperanza que insufló Matías Almeyda al inicio de la nueva temporada, el nuevo año comenzó con el mismo tono lúgubre con que terminó el anterior. Nada nuevo bajo el nubladísimo sol de Nervión, donde al menos las lluvias de este duro invierno –alguien lo quiso prever como cálido y seco...– darán un respiro a la hora del partido. Una hora futbolera por fin (18:30) después de varios mediodías de sofocones a la hora del almuerzo o de frías noches de lunes. Y con un Sevilla-Athletic en los carteles. Casi nada.

Todo un clásico de la Liga se reedita en un Ramón Sánchez-Pizjuán en donde vuelven a sonar tambores de guerra. Afortunadamente los Biris Norte sacaron un comunicado a mitad de semana llamando a la calma revolucionaria: nada de dejar al equipo solo durante la primera parte como algún iluminado quiso publicitar, la algarada será antes del partido y fuera del estadio.

Infografía / E.F.

Ya tienen experiencia en esto los jóvenes de Gol Norte, animadores de las revueltas contra una directiva cuya credibilidad sólo está sostenida por los grandes accionistas que mantienen, por la fuerza del belicoso pragmatismo accionarial, a este consejo de administración contra la lógica de los acontecimientos y los números económicos y deportivos.

La tormenta, así pues, debe tronar fuerte frente a la puerta de cristales antes del encuentro. Pero una vez pite el inicio del mismo el extremeño Hernández Maeso el sevillismo está convocado por su amor propio y por su instinto de supervivencia para intentar transmitir energía y ánimos a un equipo que está instalado en la precariedad como mal endémico heredado del club.

De nuevo Matías Almeyda se topa de bruces con la realidad de una plantilla con graves carencias no sólo cualitativas sino físicas. Y a la que tampoco acompaña la fortuna. La mala nueva es la doble recaída en sus problemas con las lesiones del dúo de centrales más desafortunado que se recuerda por Nervión: Nianzou y Marcao.

Los que estaban llamados a relevar a Koundé y Diego Carlos vuelven a estar varados por problemas físicos, reincidentes en el caso del joven defensor galo y novedoso en el del ya veterano brasileño, pues este sufre ahora una fractura en el pie. Marcao es como un trasunto del propio Sevilla... Una ruina continua. Ocho bajas acumulará hoy el equipo de Almeyda.

Pero quizá esto sea sólo una anécdota, por muy ilustrativa que sea de la realidad del propio club. Lo peor es la baja de un hombre que se ha erigido en clave en el equipo de Almeyda: Mendy, uno de los dos aciertos de Antonio Cordón junto con Vlachodimos, cumple su primer ciclo de sanción. Almeyda quiso restar importancia a esta baja. “Es la posición en la que más jugadores tenemos”, dijo. Pero la realidad es que ni Sow ni Agoumé tienen la capacidad de robo y distribución, de ritmo y empuje, de Mendy.

Enfrente estará un Athletic que se siente redivivo con su remontada sobre el Atalanta en Bérgamo, un triunfo que le da vida en la Champions y que le posibilitará continuar en el torneo si gana al Sporting el miércoles.

Esa es la distracción que debe aprovechar este Sevilla tan precario aunque los hombres de Ernesto Valverde, también con importantes bajas querrán aprovechar la energía de su victoria en la Lombardía para retomar energías en la Liga. Con 24 puntos, tres más que el Sevilla, no pueden permitirse distracciones porque la amenaza está ahí latente. Quién lo diría de un clásico de la Liga como siempre fue este partido. Un Sevilla-Athletic mirando hacia los puestos de descenso...