El Sevilla destituye al delegado de campo Paco García Payán

Paco García Payán ha anunciado su cese como delegado de campo del Sevilla, un cargo no remunerado que tiene la función de recibir y tratar con los árbitros en los partidos del Ramón Sánchez-Pizjuán exclusivamente. El ex árbitro sevillano, y fiel sevillista, se incorporó al cargo en la temporada 2012-13 después de que Juan Martagón dejara esa función que había estado compatibilizando con la más exhaustiva de delegado del equipo. Así pues, para el derbi del próximo domingo en Nervión habrá un nuevo delegado de campo, si no es Martagón el que ocupa interinamente ese cargo de honor junto con el de delegado del equipo.

El propio García Payán fue el que comunició su adiós con dolor porque ha sido una noticia que no esperaba. Lo hizo a través de su perfil en la red social X, en la que expuso un discurso de agradecimiento y despedida al Sevilla y sus directivos. Y también su sorpresa al ser invitado por el comité de dirección del club a dejar este cargo no remunerado. En cualquier caso, este cese en el cargo de delegado de campo no tiene absolutamente nada que ver con los despidos o prejubilaciones que se han venido produciendo dentro de la rescisión económica del Sevilla. Se trata de una decisión meramente política, de criterio técnico.

La carta de despedida de García Payán

El jueves pasado (20/11/2025) me comunicó el Sevilla FC, que prescindía de mis servicios como delegado de campo en los partidos que disputa el primer equipo y por tanto mi desvinculación del club. Han sido 12 temporadas inolvidables, habiendo participado en casi 300 partidos entre Liga, UEFA*, Copa del Rey y amistosos, encuentros donde he portado el brazalete de delegado con muchísimo orgullo. Sé que en todas las facetas de la vida hay un comienzo y un final, si bien he de ser sincero y decir que aún no me esperaba el mío como delegado.

Quiero agradecer al club de mi vida, el Sevilla FC, que a finales de 2014 se fijara en mí para este cometido, también agradecer a José Castro y José María del Nido Carrasco que renovaran su confianza en mi trabajo durante estas últimas 12 temporadas.

Son muchas las personas del Sevilla FC con las que he tenido algún tipo de relación profesional como delegado, sería larga la lista y seguro que me olvidaría de alguna, pero sí quiero destacar a Ramón Rodríguez (Monchi) y José Mª Cruz, que fueron los artífices de mi incorporación al staff del primer equipo. Me marcho con la satisfacción de haber desempeñado mis funciones de delegado de campo con el máximo rigor y el mayor celo profesional posible, y haber conseguido que los equipos arbitrales que han visitado el Ramón Sánchez Pizjuan, así como las personas de otros clubes que han tenido contacto conmigo, hayan sentido y recibido un trato cercano y personal.

También quiero agradecer el trato que he recibido por parte de los distintos cuerpos técnicos y jugadores que han pasado por el club en estos años, así como todo el personal que conforman los distintos departamentos que participan en la logística de un partido (protocolo, seguridad, mantenimiento, prensa, voluntarios, catering, etc.) y con los que he mantenido un trato y colaboración cordial.

Me marcho con la certeza de haber cumplido con las funciones y obligaciones que se le exigen a un delegado de campo en un club como el Sevilla FC y sin en algún momento he podido defraudar a alguien, le envío mis disculpas. Gracias de corazón a todos, hasta siempre.

*Nota aclaratoria: Los partidos de UEFA son los de Champions y Europa League, ya que los de Supercopa de Europa no se juegan en el Ramón Sánchez-Pizjuán, único ámbito de actuación del delegado de campo.