Sevilla FC: Una esperanza que asoma al final del túnel

El Sevilla y su afición cuentan las horas para el regreso de su jugador estrella, Rubén Vargas, que ya entra en la recta final de su recuperación. Tal y como ha compartido en sus redes sociales, el suizo trabaja de manera individual en el gimnasio y realiza sesiones de rehabilitación para acelerar su regreso.

Se espera que la próxima semana pueda pisar el césped y empezar a integrarse poco a poco con el resto de sus compañeros, según ha avanzado La Jugada Sevilla. No obstante, el club mantiene la cautela para evitar cualquier recaída, por lo que parece poco probable que esté disponible para el derbi del próximo 1 de marzo.

El internacional con Suiza se ha convertido en el jugador de mayor calidad del equipo desde la salida de Lukébakio este verano. Su capacidad para dar otra visión al juego y ofrecer el último pase no ha sido sustituida: desde su lesión, ni Peque ni el fichaje de Maupay —como segundo delantero detrás de Akor Adams— han logrado ocupar su rol de la misma manera.

Ante los problemas actuales del Sevilla, Matías Almeyda y el sevillismo cruzan los dedos para que ésta sea la última vez que Rubén Vargas pase por la enfermería. Su regreso es vital: en los 13 partidos que ha disputado en LaLiga, ha anotado tres goles y dado cuatro asistencias, dos de ellas decisivas para que el equipo sumara puntos. Un promedio de que participa en un gol cada 135 minutos.

El impacto de su ausencia ha sido evidente. Con Vargas, el Sevilla logró cinco victorias; sin él, sólo ha sumado dos, ante Oviedo y Athletic. Su lesión del 24 de noviembre –día en que también se cayó por problemas físicos Januzaj– y su posterior regreso frente al Celta, que duró apenas ocho minutos por un nuevo problema en el bíceps femoral, dejaron al equipo muy limitado y es que sin él sólo ha ganado dos partidos; ante el Oviedo y el Athletic Club.

Afición, Almeyda y compañeros esperan su vuelta en un tramo decisivo de la temporada. Con un calendario exigente y la necesidad de sumar puntos, la experiencia y calidad de Rubén Vargas son más necesarias que nunca para el Sevilla.