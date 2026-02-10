El Sevilla regresa a los entrenamientos con la vuelta de Adnan Januzaj

El Sevilla Fútbol Club tuvo una sesión de recuperación este lunes tras empatar in extremis frente al Girona FC, regresando a la normalidad en un entrenamiento que ha contado con la presencia inesperada de Adnan Januzaj. El belga sufrió unas molestias en el isquiotibial derecho antes de medirse al Elche CF, quedando pendiente de evolución para regresar junto a sus compañeros. A cuatro días del choque que enfrentará a los pupilos de Matías Almeyda con el Deportivo Alavés, el extremo se ha puesto a las órdenes del técnico bonaerense, que necesita el mayor número de efectivos posibles en un tramo de la temporada crucial para la lucha por la permanencia.

Para el duelo de este fin de semana, Almeyda no podrá contar con los lesionados Marcao, Andrés Castrín, Oso y Rubén Vargas. La baja del lateral zurdo, ausente durante las próximas cuatro o cinco semanas, es un problema para la defensa del Sevilla, castigada duramente por la mala forma física de algunos futbolistas. Odysseas Vlachodimos y Kike Salas parecen los únicos capaces de lograr puntos imposibles como el obtenido frente al Girona, quedando muy marcada el resto de la zaga debido a sus actuaciones individuales no sólo el pasado sábado, sino en varios encuentros a lo largo de la presente temporada.