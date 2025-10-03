Trabajado empate del Sevilla Atlético en su visita al Murcia (1-1)

Miguel sigue a un atacante del Murcia con un vendaje en la cabeza tras un golpe.

El Sevilla Atlético reaccionó tras dos derrotas seguidas y sacó un punto de su visita al Real Murcia (1-1). El equipo de Jesús Galván se puso por delante en el marcador tras una buena primera mitad en la que gozó de varias ocasiones claras.

En ese periodo ya dio un aviso con un remate al travesaño de Álex Costa (12’) antes de que Miguel Sierra lograra el 0-1 (39’) rematando a placer un pase de la muerte de Raihani, tras una buena combinación ofensiva que inició Miguel. A la hora de juego el Murcia logró empatar por medio del brasileño Parlmberg. El equipo local reaccionó pero el filial aguantó bien el resultado frente a un rival que apretó.

Cuando mejor agarrado al partido estaba el filial en un escenario de peso y ante cerca de 15.000 espectadores llegaba el gol del empate. Palmerg aprovechó un balón dividido en el área hispalense para firmar el 1-1.

La primera parte fue igualada y hubo ocasiones por ambos bandos. Aunque quizá las más diáfanas fuera para el filial. Tras un buen inicio de los locales, con una primera llegada de Moyita, el Sevilla Atlético dio un paso hacia adelante después de que Álex Costa estrellase en el travesaño un grandísimo remate de cabeza que terminaba botando sobre la línea de gol.

Encerró el filial en su área a un Real Murcia que de nuevo imponía su juego tras la media hora, encadenando tres llegadas de peligro sin lograr el primer gol. Tuvo Álex Costa de nuevo en sus botas la posibilidad de adelantar a bocajarro a un Sevilla Atlético que terminaba por encontrar su premio tras una acción combinativa entre Raihani, Miguel y un Miguel Sierra que aprovechaba una gran asistencia del alemán para firmar, llegando desde atrás en el área chica, el 0-1 en el tramo final.

Ya en el segundo tiempo, Alberto Flores evitaba el empate del Real Murcia ganándole el mano a mano a Real en una acción que sería a la postre invalidada por fuera de juego. Se cumplía la hora de partido cuando Palmberg aprovechaba un balón suelto en el área para igualar la contienda con un golpeo ante el que nada podía hacer Alberto Flores.

Los locales se enardecieron con el empate. El equipo Joseba Etxeberria -con algún veterano ilustre como Pedro León- apretó de veras y Pedro Benito casi logra el 2-1 con un remate que salvó en última instancia Sergio Martínez. La réplica hispalense sería de Pablo Rivera, quien probaba desde fuera del área con un disparo raso cruzado que se marchaba desviado por poco.

Alberto Flores fue providencial para evitar con una gran estirada el que hubiera sido el segundo tanto de Palmberg. José Antonio Bozada debutó en la segunda parte con el filial sevillista como nota positiva del empate.