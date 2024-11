Los últimos ajustes de García Pimienta: sin Idumbo y sin canteranos

Poco más de 24 horas para regresar a la competición, la plantilla del Sevilla ha tenido en la mañana de este sábado su último entrenamiento previo a recibir al Rayo Vallecano en el Sánchez-Pizjuán. Sin prácticamente ninguna novedad y ninguna baja respecto a lo ocurrido en la jornada del viernes. García Pimienta tuvo desde ayer a todos sus internacionales a su disposición, los ocho: Iheanacho, Montiel, Gudelj, Kike Salas, Juanlu, Agoumé, Lukébakio y Sambi Lokonga. Los dos últimos en regresar, el argentino, por su último encuentro ante Perú, y el serbio, por una pequeña precaución al recibir un pisotón ante Dinamarca en la última jornada de la Liga de las Naciones. Sin embargo, ambos se han ejercitado sin problemas y estarán disponibles para el domingo en el Sánchez-Pizjuán.

Sin Idumbo, Pimienta se reinventará en el extremo otra vez

La única duda de la sesión de esta mañana era la presencia del único extremo izquierdo que podría haber estado disponible ante el Rayo Vallecano, el belga Stanis Idumbo. No obstante, pese a que su agencia de comunicación daba por hecho su regreso ante el equipo de Íñigo Pérez, el joven extremo no se ha ejercitado a poco más de 24 horas del encuentro del Sánchez-Pizjuán, por lo que su presencia el domingo está prácticamente descartada.

Con Agoumé y Saúl, aunque no estén disponibles

En su lugar, sí que han formado parte del entrenamientos dos jugadores que no van a estar disponibles: Lucién Agoumé y Saúl Ñíguez. El francés no podrá jugar el encuentro entre el Sevilla y el Rayo Vallecano al ver la doble cartulina amarilla en el último encuentro de LaLiga frente al Leganés en Butarque, por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción. Tampoco estará para jugar Saúl Ñíguez, que lleva formando parte del grupo desde el pasado jueves. García Pimienta en la rueda de prensa previa advirtió que continúa en su proceso de recuperación, aunque en buen camino: “Está muy bien, en el proceso correcto, hoy ha acabado la sesión. Si no pasa nada raro, para Osasuna debería estar disponible”, aseguró el técnico catalán.

Los canteranos, concentrados con el filial

Tampoco ha habido presencia canterana esta mañana, a excepción de Alberto Flores que ocupa el lugar de segundo portero hasta que se recupere Orjan Nyland. Los jugadores del Sevilla Atlético se encuentra concentrado esta mañana para disputar su particular ‘final’ ante el Ibiza de Paco Jémez en el Jesús Navas, por lo que Pimienta ha optado por tocarle lo menos posibles los planes de Jesús Galván.