Odysseas Vlachodimos era una de las grandes esperanzas de la afición del Sevilla Fútbol Club. El mal inicio de temporada de Orjan Nyland ponía al cedido como una opción plausible para la portería blanquirroja, aunque el noruego supo redimirse con una buena actuación frente al Girona. En su primer entrenamiento tras su periplo internacional, el guardameta griego ha mostrado un recital de paradas que pondrá a Almeyda en un aprieto de cara al duelo ante el Elche.