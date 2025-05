Vizcaíno descarta a Suso para el Cádiz: el Sevilla, Arabia o...

El futuro de Suso es una incógnita. Que el Sevilla no le haya preparado una despedida a lo grande como siempre ha hecho con sus grandes figuras, y el gaditano lo es después de haber contribuido decisivamente a la conquista de dos títulos europeos, ya es un síntoma de que su situación no está definida y no se puede descartar que acepte la oferta de renovación a la baja que le ha realizado el club de Nervión. Antes de la llegada de Joaquín Caparrós se daba casi por seguro su retiro familiar en el Cádiz. La situación ha cambiado.

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, hablaba el pasado miércoles durante una rueda de prensa para valorar la situación del equipo amarillo, que el Sevilla le había hecho una oferta de renovación. Y que además tenía una gran oferta procedente de Arabia, de cuatro millones de euros anuales. Y aquí no es cuestión de ver si son brutos o netos porque el marco fiscal árabe no es comparable al europeo.

En Cádiz aún tienen esperanzas de que Suso opte por una llamada de su tierra. Pero el propio Vizcaíno se ha encargado de nuevo de enfriar tal posibilidad. En esta ocasión de forma más tajante aún que el pasado miércoles.

En el programa televisivo Submarino amarillo de Onda Cádiz TV, el ex dirigente sevillista lo descartaba de forma rotunda. O casi... porque deja una pequeña espita abierta. Ya había dicho que veía "pocas posibilidades" de convencer a Suso para que firmara por su equipo de origen en Segunda División. Ahora ha ido más allá. ¿Puede ser Suso el abanderado del nuevo proyecto amarillo? A tal pregunta del entrevistador replicó rotundo el gestor sevillano: "Yo lo veo como una locura de tal calibre, hay que querer muchísimo a Cádiz y al Cádiz para que te duela en el bolsillo en ese nivel, entonces yo no me lo creo. Si pasara, pues bienvenido sea”.

Vizcaíno ni siquiera sabe cuándo decidirá con qué equipo firmar Suso, quien a sus 31 años termina su contrato con el Sevilla el 30 de junio... "No lo sé si lo hará para primeros de julio o esperará, que sería lo lógico... porque las ofertas le están llegando son mareantes y yo no me puedo meter".

La oferta del Sevilla es muy a la baja respecto al contrato que tenía, que era uno de los que quedaban de la época de vacas gordas en la Champions desde que firmó en enero de 2020 para sumarse al exitoso proyecto de Monchi y Julen Lopetegui. Víctor Orta ya lo descartó cuando el verano pasado tuvo que meter la tijera en el presupuesto de la plantilla y el jugador gaditano de 31 años ofreció renovar su contrato rebajando su sueldo y prorrateándolo durante varios años más. Luego su pelea a principios de temporada con García Pimienta lo condenó a un ostracismo interior que lo alejaba del Sevilla.

Todo cambió cuando Caparrós le dio galones para buscar la permanencia. Ahora la palabra la tiene Suso: ¿el Sevilla, Arabia o alguna otra oferta de Primera como Vizcaíno desveló que le estaban llegando? La opción del Sevilla por tanto sigue abierta, aunque también dependerá de qué entrenador firme en Nervión. Su opinión será clave y podrá decantar a Suso por qué destino escoger...