El 20,9% de los españoles descarta iniciar un tratamiento psicológico

Uno de cada cinco españoles nunca se ha planteado buscar ayuda profesional para cuidar su salud mental, una proporción que alcanza el 20,9% de la población, cuatro puntos más que el año anterior. Así lo revela la II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, presentada este martes en Madrid por la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp). El estudio, realizado sobre una muestra de 5.103 personas residentes en España mayores de 18 años mediante el método CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), refleja que, a pesar de la creciente visibilidad de los problemas psicológicos en el debate público, persisten importantes barreras para acceder a tratamientos especializados.

La psiquiatra Rosa Molina ha explicado que "la salud mental está cada vez más presente en el discurso público, pero todavía hay un porcentaje significativo de la población que no se plantea iniciar un tratamiento". Según la experta, existe una normalización del malestar emocional que lleva a muchos ciudadanos a considerar sus problemas como algo compartido y, por tanto, asumido como parte de la vida cotidiana. Además, Molina señala que el retroceso en la predisposición a buscar apoyo psicológico también se debe a la percepción de que el sistema sanitario está saturado, con listas de espera prolongadas que obligan a recurrir a la vía privada, implicando un esfuerzo económico que no todos los hogares pueden asumir.

El informe muestra que cerca de la mitad de los ciudadanos (44,6%) no ha buscado ayuda profesional, aunque se lo plantearía si lo considerara necesario, mientras que un 9,3% se encuentra actualmente en tratamiento psicológico o psiquiátrico. Estos datos reflejan una situación compleja en la que conviven la concienciación creciente sobre la importancia de la salud mental con obstáculos reales de acceso a servicios especializados.

Factores que deterioran el bienestar psicológico

Las relaciones familiares y sociales encabezan la lista de elementos que afectan a la salud mental de los españoles, con un 67,3% de encuestados que las señalan como fuente de malestar. Le siguen los problemas económicos, mencionados por el 66,7%, y el trabajo, que preocupa al 55,9% de la población. Ambos primeros factores han experimentado un incremento significativo respecto a los datos recogidos en la primera edición de este estudio, presentada en 2024.

Un aspecto destacable es la irrupción de la vivienda como motivo de preocupación para la salud mental. Según el informe, el acceso a la vivienda afecta mucho o bastante al 52,5% de los españoles. Jaume Pey, director general de Anefp, ha señalado que "es un tema relativamente nuevo que preocupa especialmente a los jóvenes y a las personas de mediana edad". Pey ha subrayado que está muy presente en los medios de comunicación y en la conversación social, situándose prácticamente al mismo nivel que los asuntos que tradicionalmente más preocupan a la ciudadanía.

Percepción general del estado de salud y autocuidado

A pesar de las dificultades en el ámbito de la salud mental, el estudio indica que el 77,6% de los españoles considera el autocuidado "muy importante" para mantener una buena salud. Además, un 73% afirma estar satisfecho o muy satisfecho con su vida, y el 74,8% percibe su estado de salud como bueno o muy bueno. Estos datos contrastan con las barreras reales que encuentran los ciudadanos para practicar el autocuidado: el 39% de los encuestados apunta a la falta de conocimiento sobre cómo hacerlo como principal obstáculo.

"El autocuidado se ha convertido en uno de los principales pilares del bienestar de las personas. No sólo revela cómo se perciben los ciudadanos y cómo se cuidan, sino que aporta datos clave sobre hábitos reales, barreras y nuevas preocupaciones de los españoles", ha destacado Pey.

Calidad del sueño y factores que la condicionan

En cuanto al descanso nocturno, un 65,2% califica la calidad de su sueño como buena o muy buena, frente a un 29,7% que la considera irregular y un 5,1% que la define como mala. Entre los factores que más perjudican el descanso destacan los problemas personales, señalados por el 31,9% de los encuestados, el estrés laboral, que afecta al 22,8%, y el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, mencionado por el 18,6 por ciento.

El estudio revela además diferencias significativas en los patrones de sueño entre semana y fines de semana. "Comprobamos que entre semana la gente duerme una media de entre seis y siete horas diarias, mientras que los fines de semana descansa entre siete y nueve horas", ha detallado Pey, evidenciando un déficit de descanso durante la semana laboral que muchos españoles intentan compensar durante el fin de semana.

El papel de los profesionales sanitarios y la inteligencia artificial

El profesional sanitario se posiciona como el primer referente para consultar sobre medicamentos sin receta o productos de autocuidado, siendo elegido por el 49,3% de los encuestados. Le sigue la lectura del prospecto, opción preferida por el 27,3%, mientras que un 4,6% recurren a herramientas de inteligencia artificial.

Respecto al uso de la IA en el ámbito sanitario, las opiniones están divididas. El 73,2% considera que la inteligencia artificial puede mejorar el diagnóstico precoz de las enfermedades, y el 65,7% cree que podría reducir la carga del sistema sanitario público si se usa de forma responsable. Sin embargo, un 83,4% muestra preocupación ante la posibilidad de que tome decisiones médicas sin supervisión humana.

"Con estos resultados, parece que la gente quiere aprovechar los recursos que puede ofrecer la inteligencia artificial; no obstante, quiere que sea un profesional sanitario quien finalmente determine el tratamiento", ha explicado el director general de Anefp, reflejando la necesidad de mantener el factor humano en las decisiones médicas.

Hábitos de prevención y revisiones médicas periódicas

En cuanto a la prevención, hasta cuatro de cada diez españoles acuden a revisiones médicas cada año a pesar de no presentar síntomas, mientras que tres de cada diez lo hacen únicamente cuando detectan algún problema de salud. Esta diferencia refleja que todavía existe un porcentaje importante de la población que mantiene una actitud reactiva en lugar de preventiva frente a su salud.

Sobre los chequeos médicos específicos que se realizan, esta segunda Radiografía revela que el 90,2% de los encuestados afirma realizarse analíticas generales, consolidándose como la prueba preventiva más extendida. Le siguen en frecuencia las visitas al dentista, con un 59,9%, y las revisiones con el oculista, que alcanzan el 46,3%. Con porcentajes significativamente menores aparecen las pruebas ginecológicas, realizadas por el 11% de los encuestados, y las de cribado de cáncer, con un 10,5%.