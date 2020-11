Aumenta la seguridad de tu casa a coste cero con estos consejos

Una de las mayores preocupaciones de cualquier ciudadano es la seguridad. Y más concretamente, la seguridad en la propia casa.

Cada vez existen sistemas más sofisticados de seguridad, pero cada vez existen ladrones más sofisticados también que parecen que van por delante de las innovaciones.

Por eso, en este caso, se trata de realizar acciones que no conllevan ningún gasto y que pueden servir para aumentar la seguridad en el hogar de forma notable, a través de sencillos consejos.

Cuidado con lo que publicas en redes sociales

Las redes sociales son hoy día un escaparate donde se pueden asomar de forma fácil intrusos con malas intenciones. Por ello, hay que tener cuidado con el contenido y las imágenes que se suben. Un consejo básico es no publicar fotos de las vacaciones mientras se está ausente.

Asímismo, salvo en círculos muy íntimos y de mucha confianza, no hay que dar pistas sobre nuestras escapadas o nuestros viajes.

Intenta robarte a ti mismo

Aunque evidentemente los ladrones profesionales tienen mayores conocimientos y cuentan con mejores medios, es bueno analizar cómo podrían entrar en casa unos rateros.

De esa manera, será posible observar algunos puntos débiles y habrá que tomar las medidas oportunas para aumentar la dificultad.

Colaboración familiar

Con los viajes y las ausencias más o menos largas es muy positivo contar con algún familiar o vecino de mucha confianza para que haga parecer que la casa no está vacía.

Que recoja el buzón, que aparque un coche en la plaza de garaje correspondiente o, incluso, que entre en la vivienda para encender y apagar luces puede mantener a los ladrones alejados del hogar.

Cuidado con las visitas

No abrir la puerta a desconocidos es uno de los consejos que más tienen en cuenta los niños. Sin embargo, de mayores parece que se olvida. No hay que permitir el paso al interior de nadie bajo ningún concepto, a no ser que los desconocidos se hayan acreditado debidamente a través de la mirilla o con la puerta entreabierta con la cadena puesta.

Estos visitantes posiblemente no roben, pero sí pueden echar un vistazo a posibles lagunas en la seguridad de la casa y observar si existen cosas de valor a la vista.

Obviedades

Asimismo, hay algunas otras acciones que, aunque parezcan obviedades es necesario recordar. Echar el cerrojo de la puerta siempre, incluso cuando haya habitantes en el interior es una de ellas. Un simple portazo no es complicación alguna para cualquier caco con o sin experiencia.

Además, no es en absoluto aconsejable esconder llaves fuera de la casa en el jardín o en el portal, ya que los amigos de lo ajeno se las saben todas y están muy pendientes ante este tipo de cosas.

Otras medidas a tener en cuenta

No se trata de una medida de seguridad en sí, pero para evitar mayores disgustos, es aconsejable realizar un inventario de las cosas de valor existente, para así poder hacer comprobaciones en caso de allanamiento.

Asimismo, es importante no tener documentos de valor a la vista y destruir, hasta que sean ilegibles, los que ya no hagan falta. Hoy en día los datos son muy importantes.

En el caso de tener alarma, hay que usarla siempre, por muy poco tiempo que dure la ausencia. Además, es positivo que el dispositivo de seguridad sea visible y que desde fuera se sepa que existe ese sistema de seguridad. Cambiar las claves de seguridad a menudo es otro de los consejos habituales que señalan los expertos.