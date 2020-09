Zonwhite Lister: El aparato que elimina el coronavirus de las superficies

Zonwhite Lister es un aparato que se antoja una solución contra el coronavirus en las superficies de nuestros hogares y establecimietos de todo tipo. Se trata de un biocida ecológico "de eficacia contrastada científicamente" e inscrito en el Ministerio de Sanidad con el número 200111544657, según explican sus creadores en su página web.

Así este dispositivo promete la eliminación en un "99,99%" del virus SARS-CoV-2 (coronavirus) del "99,99%" del virus Influenza (gripe común), y además arrasa también con virus, hongos y bacterias. De otra parte este aparato elimina olores, de materia fecal, orina, mascotas, pescado y humedad. También tiene la propiedad de eliminar pesticidas. Higieniza, limpia y desinfecta el ambiente y cualquier superficie, neutraliza las partículas suspendidas en el aire y cualquier superficie.

¿Cómo es?

Es un fotocatalizador de alta tecnología patentada. Generador de hidróxilos (-OH) in situ. Transforma el agua del grifo en un biocida eficaz en 3 minutos. Es 100% ecológico. No genera residuos químicos. No necesita aclarado.

Zonwhite Lister necesita una sola carga de 1 litro de agua del grifo, con la que se puede desinfectar 256 m2 en menos de 10 minutos. Utiliza el sistema de micropulverización ininterrumpida gracias a su batería incorporada, y no necesita aclarado, tampoco genera residuos tóxicos.

Ya se puede comprar por 359 euros en su página web.