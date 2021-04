Una anciana pide ayuda al ir a vacunarse del Covid: "Estoy secuestrada"

La pandemia no deja de sorprendernos a diario. Historias personales, familiares, dramáticas, de incertidumbre, de ilusión, de melancolía. Detrás de las vacunas, el virus, las restricciones de movilidad, los negocios que se cierran y las puertas de las casas que no se abren se esconden millones de vidas en todos el mundo que están viviendo situaciones inéditas.

Uno de los últimos casos en salir a la luz e impactarnos ha sido la de una anciana en México que, aprovechando que acudió a su centro de salud a vacunarse del Covid, dejó una nota a las enfermeras que la atendieron. "Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo", son las palabras que escribió esta abuelita en una carta para pedir ayuda en un centro de vacunación contra Covid-19 en Iztapalapa y que recogen en El Universal.

Ni palabras de agradecimiento ante tan emotivo y esperado momento, ni petición de consejos ante posibles temores ante la reacción de la vacuna. Unas palabras de auxilio que hicieron reaccionar de inmediato a las enfermeras, que pusieron en conocimiento de las autoridades todo lo sucedido. "Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí por favor", rezaba en la carta que entregó a la enfermera que le aplicó la vacuna.

Oficiales de la #SSC atendieron una denuncia por posible maltrato a una adulta mayor y detuvieron a una pareja, en la @Alc_Iztapalapa. https://t.co/jFszRc22m4 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 4, 2021

La enfermera entregó la nota a miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) que estaban de guardia en la zona y procedieron de inmediato a detener a las dos personas señaladas por la abuelita.

Las autoridades confirmaron que, efectivamente, la mujer de 39 años de edad era la hija de la denunciante, y el hombre que la acompañaba, de 59 años, su yerno. Ambos fueron detenidos y presentados la justicia, que estudia actualmente el caso para abrir diligencias y tomar las medidas judiciales pertinentes ante los hechos.

En definitivo, un triste episodio que nada tiene que ver con algunas de las historias de superación, de entrega, de solidaridad, de altruismo, de talento, contadas por sus protagonistas, que recogimos hace unos meses en Diario de Sevilla.