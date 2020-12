Investigan un brote de coronavirus en Extremadura atribuido a un viaje a Turquía para injertarse pelo

La Dirección General de Salud Pública de Extremadura está llevando a cabo el informe epidemiológico para conocer con seguridad el origen del brote de contagios por coronavirus en el municipio pacense de Calamonte, que se atribuye a un viaje a Turquía de un grupo de vecinos para someterse a injerto de cabellos.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha pedido "un poco de tranquilidad y paciencia" para poder conocer dónde se ha podido producir el contagio, aunque ha reconocido que le preocupa menos el origen y más el número de contagios, que hasta ahora es de 29 positivos y 250 contactos estrechos en un municipio unos 6.000 habitantes.

"A eso es a lo que hay que darle prioridad, porque el origen ya importa poco desde el punto de vista de la prevención y ahora hay que controlar bien a los contactos estrechos y también a los positivos", ha dicho el consejero. En este sentido, ha explicado que ya se está programando un cribado entre la población para poder empezar cuanto antes.

Comunicado de los afectados

Por su parte, el grupo de personas que viajaron a Turquía han difundido en redes sociales un comunicado para explicarse "ante tantas acusaciones infundadas que se están vertiendo", y han precisado que "aunque no era un viaje de vital importancia, tampoco lo es ir a la peluquería, ponerse las uñas o tomarse una caña en un bar, pero era algo que tampoco estaba prohibido si se tomaban las medidas necesarias".

Añaden que el viaje estaba comunicado a Salud Pública y que habían llevado a cabo todos los requisitos que se establecen para hacer este tipo de viajes y pasado todos los controles. Aseguran que contrataron un viaje privado hasta Madrid "para poder estar más protegidos, ya que el desembolso económico no es el mismo que viajar en un autobús de línea cosa que también podríamos hacer si hubiéramos querido".

Asimismo, señalan que muchos de los que viajaron se habían hecho una PCR aunque no estaban obligados, además de que de forma voluntaria y previo pago se han hecho todos las pruebas al descubrir que la persona que les trasladó en el autobús y algunos compañeros habían dado positivo.

También indican que, aunque no es excusa, "en el pueblo, por desgracia, ha habido más casos y nadie ha ido a Turquía" y añaden que les han encantado "los memes compartidos" a raíz de esta noticia porque "es lo que tenemos los calvos, que tenemos muy buen humor".

Cierre de bares y restaurantes y del colegio

Dada la situación, la dirección del Área de Salud de Mérida ha decidido proceder al cierre de bares y restaurantes hasta lograr la disminución de la incidencia. También se ordenó este jueves el cierre del colegio San José de la localidad, donde estudian 511 alumnos, tras detectarse cuatro casos positivos en las últimas horas.

La alcaldesa dice desconocer el origen del brote

La alcaldesa de Calamonte, Magdalena Carmona, ha señalado que aún no se puede asegurar que el brote tenga su origen en ese viaje organizado a Turquía en el puente de diciembre. "No puedo asegurarlo", ha señalado la regidora calamonteña, quien no obstante ha mostrado una "preocupación bastante grande" por la situación de la localidad a la espera de que el brote crezca en las próximas horas. De hecho, este viernes están citados 150 vecinos para someterse a una prueba PCR, por lo que se espera que el número de contagios aumente.

Carmona ha señalado por otra parte que desconoce cómo pudieron viajar este grupo de personas en un autobús desde la provincia de Badajoz hasta el aeropuerto de Barajas y desplazarse a Turquía unos días y volver sin realizarse una PCR. "Este es el riesgo que conlleva no adoptar las medidas necesarias para evitar los contagios en los aeropuertos", ha señalado la alcaldesa en una entrevista en Onda Cero.

"Las medidas están siendo insuficientes, y esto es realmente lo preocupante", ha insistido Carmona, quien ha argumentado que los vecinos de su localidad no pueden ir a Sevilla, a dos horas por carretera, pero sí pueden ir a pasar el día a París en un avión. "Es surrealista, pero es así", ha insistido.

En cuanto al origen del brote, ha señalado que no se sabe dónde se encuentra el origen del mismo, dado que entre los positivos "hay algunos que no tienen nada que ver con el grupo que viajó a Turquía". De momento, "no podemos asegurar" que el origen se sitúe en dicho viaje, ya sea en Turquía o en alguno de los trayectos.

En todo caso, ha remarcado que le "preocupa" el momento en el que ha surgido un brote de tales dimensiones, a las puertas de la Navidad, si bien ha llamado a la calma y espera que todo "se quede en un susto y una anécdota".