Brutal ataque en zoológico deja un muerto: cinco felinos arremetieron contra su cuidador

Un impactante suceso ha conmocionado al mundo de los parques zoológicos después de que cinco leones atacaran mortalmente a su cuidador en el mayor recinto animal de Bangkok. El hombre, de 58 años y con tres décadas de experiencia profesional, falleció tras recibir múltiples mordiscos letales mientras desempeñaba sus funciones habituales. Lo más impactante del incidente es que se produjo ante la mirada de decenas de visitantes que intentaron espantar a los animales sin conseguirlo.

Las autoridades tailandesas han confirmado que esta es la primera vez que ocurre un incidente de esta gravedad en el Safari World, establecimiento que alberga a un total de 32 leones. El trágico desenlace ha reavivado el debate sobre las condiciones de vida de los animales salvajes en cautividad y la seguridad de quienes trabajan con ellos a diario.

Según han informado los medios locales, los testigos presenciales intentaron ahuyentar a los felinos haciendo sonar las bocinas de sus vehículos, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos. El ataque, perpetrado por cinco ejemplares del total de la manada, ha generado una ola de reacciones entre las organizaciones defensoras de los derechos animales, que han aprovechado para denunciar las condiciones de vida de muchas especies en espacios similares.

Detalles del trágico incidente

El fallecido, cuya identidad no ha sido revelada por respeto a su familia, llevaba desde el año 1995 trabajando con animales salvajes y se había especializado en la supervisión de especies potencialmente peligrosas. El ataque se produjo durante la mañana del martes, cuando el empleado realizaba tareas rutinarias de alimentación y limpieza en el recinto de los leones.

Los responsables del Safari World han comparecido ante los medios para expresar su consternación por lo ocurrido y han anunciado la apertura de una investigación interna para determinar las causas exactas que provocaron la agresión. "En los 44 años de historia de nuestro zoológico jamás habíamos experimentado un suceso de estas características", han declarado desde la dirección del centro, que ha cerrado temporalmente la exhibición de leones mientras se completa la investigación.

Las autoridades policiales de Bangkok han iniciado también sus propias pesquisas para esclarecer si existió algún tipo de negligencia en los protocolos de seguridad. Desde España, la Asociación de Zoológicos y Acuarios ha manifestado su pesar por el fallecimiento del trabajador y ha recordado la importancia de mantener estrictas medidas de seguridad en el manejo de animales salvajes.

Reacciones y debate sobre los zoológicos

El dramático suceso ha provocado una inmediata reacción entre las organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Jason Baker, vicepresidente de PETA, ha lamentado profundamente la muerte del cuidador, pero ha aprovechado para cuestionar el modelo de exhibición animal. "Es momento de replantear nuestra relación con los animales salvajes y dejar de tratarlos como simples objetos de exposición", ha manifestado Baker en un comunicado oficial.

Estas organizaciones abogan por la transformación de los actuales zoológicos en santuarios donde los animales puedan vivir en condiciones más similares a su hábitat natural. "Los zoológicos tradicionales suprimen los instintos naturales de los animales salvajes y los someten a situaciones de estrés permanente", ha añadido el representante de PETA.

En España, donde existen más de 30 parques zoológicos registrados, también se ha abierto el debate sobre las condiciones de estos recintos. La normativa española, adaptada a las directivas europeas desde 2003, establece requisitos más estrictos para garantizar el bienestar de los animales en cautividad, aunque muchos activistas consideran que aún queda un largo camino por recorrer.

Antecedentes de incidentes similares

Aunque el caso de Bangkok ha resultado fatal, no es la primera vez que se registran ataques de animales salvajes a sus cuidadores en zoológicos. En los últimos cinco años, se han documentado al menos 17 incidentes graves en todo el mundo, de los cuales 6 resultaron mortales. En febrero de 2023, un tigre atacó a su cuidador en un zoológico de México, causándole heridas graves pero no letales.

Los expertos en comportamiento animal señalan que, incluso tras años de domesticación relativa, los instintos depredadores de estas especies permanecen intactos y pueden manifestarse en cualquier momento, especialmente ante situaciones de estrés, enfermedad o cambios en su entorno habitual.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha instado a todos los zoológicos del mundo a revisar sus protocolos de seguridad y a mejorar las condiciones de vida de los animales para minimizar el riesgo de comportamientos agresivos. Según los datos manejados por esta organización, aproximadamente un 30% de los incidentes graves se producen por fallos en los protocolos de seguridad o por la falta de barreras adecuadas entre cuidadores y animales.

El Safari World de Bangkok, con más de 245 hectáreas de extensión y hogar de miles de animales de diferentes especies, ha comunicado que reforzará todas sus medidas de seguridad y ofrecerá apoyo psicológico a los trabajadores y visitantes que presenciaron el trágico suceso. Las autoridades tailandesas han anunciado que los resultados preliminares de la investigación estarán disponibles en las próximas semanas.