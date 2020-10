El bulo de la fiesta en el chalet de José Luis Rodríguez Zapatero corrió como la pólvora

El pasado sábado la Policía Nacional publicaba en su cuenta de twitter que había desalojado una fiesta con 200 personas en el barrio madrileño de Aravaca. Todas ellas fueron sancionadas y cuatro fueron detenidas.

🚩4 detenidos y 200 personas sancionadas por incumplir las medidas sanitarias establecidas en #MadridSe encontraban celebrando una multitudinaria fiesta en una vivienda unifamiliar del barrio de #Aravaca👉 Cumple las normas para vencer a la #Covid_19https://t.co/HEdZq32ewD — Policía Nacional (@policia) October 3, 2020

El chalet en el que se celebraba la fiesta se encuentra en la misma localidad en la que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero adquirió una vivienda hace poco, lo que llevó a muchos internautas a ‘suponer’ que era en casa del ex presidente socialista y el bulo corrió como la pólvora.

Varios usuarios en redes sociales aseguraron entonces que esa vivienda se trataba de la vivienda del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con mensajes como: “Y el escándalo del día es para… Zapatero!!! Fiesta ilegal de 200 personas en su chalet de Aravaca desalojada por la policía. Que el ritmo no pare!!!” o “Tú no puedes hacer una reunión de más de 6 personas. Pero Zapatero y sus 200 colegas pueden montar un fiestón en su casoplón de Aravaca que no pasa nada. Son socialistas, hombre. Están por encima de todo. ¿o es que eres un facha?”.

La fiesta de 200 personas intervenida por la @Policia:- Ocurrió en C/ Pico de Almenara 4, parcela C.1.- La propiedad tiene 2.824m² y se sitúa en la lujosa zona 'Valdemarín'- Ref. Catastro: 45084D7VK3840H0001HI¿Adivinan por qué no se publica quién vive allí? 😃... @PSOE. — Alvise Pérez (@Alvisepf) October 3, 2020

¿Por qué un alto cargo estaría velando por la protección de un simple acta policial por una fiesta de 200 personas y unas meras multas administrativas?¿Por qué eliminaría @Pnique el tuit sobre esa noticia, y nadie de @Podemos o @PSOE la usan para criticar a @IDiazAyuso? ...😃 — Alvise Pérez (@Alvisepf) October 3, 2020 Resulta que Zapatero ha organizado una fiesta de 200 personas en su casa de Aravaca, fueron varios altos cargos del PSOE y Podemos, no se pueden reunir más de 6 personas y estaban más de 13.La Policía los ha multado, desalojado y expedientado.Ese es el ejemplo que dan. — Esmodeon (@Esmodeon__) October 4, 2020

Pero al igual que muchos usuarios de twitter se lo creyeron, otros muchos se dedicaron a desmontar la historia.

Está corriendo el rumor —propagado por Alvise y compañía— de que la fiesta esa de ayer con 200 personas en Valdemarín (Aravaca) fue en casa de JL Rodríguez Zapatero. Se tardan 0,3 segundos en desmontarlo.1. Casa donde fue la fiesta2. Urbanización donde vive ZP pic.twitter.com/nVqcnBwUBG — Antonio Villarreal (@bajoelbillete) October 4, 2020