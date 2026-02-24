Cambio de hora 2026: ¿Cuándo dejaremos de adelantar los relojes en España?

El cambio de hora al horario de verano 2026 tendrá lugar la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora. A las 02:00 pasarán a ser las 03:00, lo que supondrá dormir 60 minutos menos esa noche pero ganar luz solar durante las tardes. Esta modificación horaria se aplica de forma coordinada en todos los países de la Unión Europea, siguiendo la normativa comunitaria vigente que establece el último domingo de marzo como fecha para el ajuste primaveral.

La medida, que se implementa desde la década de los 70 tras la crisis del petróleo, busca ajustar la jornada laboral a las horas de luz natural y reducir el consumo energético. Coincide con el equinoccio de primavera, momento en que los días se alargan progresivamente hasta el otoño. Sin embargo, la continuidad de este sistema está en entredicho después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitase formalmente a Bruselas su eliminación. La incertidumbre sobre si será el último cambio horario en España ha reabierto un debate que lleva años sin resolverse en el ámbito europeo.

Todos los dispositivos digitales inteligentes actualizarán automáticamente la hora, por lo que smartphones, tablets y ordenadores reflejarán el nuevo horario sin intervención manual. No obstante, los relojes analógicos y algunos electrodomésticos requerirán ajuste manual. La recomendación generalizada es adelantar los relojes antes de acostarse el sábado 28 de marzo para evitar confusiones al despertar el domingo.

La petición española para eliminar el cambio horario

Durante los días previos al último cambio horario de invierno, Pedro Sánchez publicó un vídeo en sus redes sociales cuestionando la utilidad de esta práctica. "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", argumentaba el presidente en su mensaje. Esta declaración precedió a la petición formal del Ejecutivo español a la Unión Europea para eliminar el cambio horario a partir de 2026.

La propuesta española se enmarca en un debate europeo que lleva años estancado. La Comisión Europea se había fijado inicialmente el objetivo de poner fin a los cambios en 2019, un plazo que resultó excesivamente ambicioso. Posteriormente, el Parlamento Europeo propuso que 2021 fuera el último año con cambio horario, permitiendo que los países que optasen por el horario de verano realizaran el último ajuste en marzo, mientras que aquellos que prefirieran el horario de invierno lo harían en octubre.

Sin embargo, ninguna de estas fechas límite se ha cumplido. El comité de expertos designado por el Gobierno español para decidir qué horario debería adoptar definitivamente el país no logró alcanzar un consenso. Aunque se abrió un periodo de reflexión para tomar una decisión fundamentada, la cuestión permanece en suspenso a la espera de que las instituciones europeas retomen el tema con carácter definitivo.

¿Será el último?

El sistema de cambio horario se remonta a la década de 1970, cuando la primera crisis del petróleo obligó a los países occidentales a buscar medidas de ahorro energético. En 1974, España introdujo por primera vez el cambio horario como respuesta a esta situación de emergencia energética. Posteriormente, en 1980, la Comunidad Económica Europea -de la que España aún no formaba parte- publicó la primera directiva para armonizar esta práctica entre los diferentes Estados miembros y evitar descoordinaciones que afectaran al comercio y el transporte.

Desde entonces, la normativa europea ha sufrido diversas modificaciones, pero el principio básico se ha mantenido: el último domingo de marzo se adelantan los relojes una hora y el último domingo de octubre se retrasan. Esta sincronización garantiza que todos los países de la Unión Europea compartan el mismo calendario de cambios horarios, facilitando las relaciones comerciales, los transportes internacionales y las comunicaciones.

El calendario establecido por el Gobierno español en 2022 contemplaba que 2026 fuera el último año con cambio horario, fijando el domingo 25 de octubre como la fecha del último ajuste. Según este plan, tras ese cambio de otoño, España mantendría permanentemente uno de los dos horarios, aunque aún no se ha determinado cuál sería. Esta decisión requiere coordinación con el resto de países de la Unión Europea para evitar desajustes que pudieran afectar negativamente al mercado único.

¿Qué horario debería elegir España?

La elección entre mantener permanentemente el horario de verano o el de invierno divide a los expertos. El comité designado por el Gobierno no alcanzó unanimidad, ya que ambas opciones presentan ventajas e inconvenientes. El horario de invierno (GMT+1 en la península) se considera más alineado con el huso horario geográfico de España y más saludable según cronobiólogos. El horario de verano (GMT+2) ofrece más luz por las tardes pero retrasa el amanecer, especialmente problemático en invierno para regiones occidentales de la península.