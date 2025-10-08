Un asesino en serie genera temor al instalarse en una aldea gallega: "Ya no soy un peligro, miren mis muletas"

Un septuagenario condenado por tres asesinatos se ha instalado desde marzo de 2025 en el municipio ourensano de A Bola, generando inquietud entre sus aproximadamente 1.000 habitantes. Antonio Gali Balaguer, de 74 años, quien cumplió condenas por acabar con la vida de tres personas entre 1982 y 2005, ha adquirido una vivienda en la aldea de San Pedro.

El ex recluso, que salió de la prisión de A Lama el pasado marzo tras cumplir su última condena, ha manifestado que ya no representa un peligro para la sociedad debido a sus problemas de movilidad. "Con la prensa no hablo porque me hicieron mucho daño. Ahora lo que quiero es vivir tranquilo", declaró desde su ventana al Programa de Ana Rosa, señalando sus muletas cuando le preguntaron si seguía siendo peligroso.

Teresa Barge, alcaldesa de A Bola por el Partido Popular, ha explicado que los vecinos desconocían inicialmente el historial criminal del nuevo residente y que incluso algunos le habían prestado ayuda por sus dificultades de movilidad. "Los vecinos, buenos vecinos, estaban colaborando con él por puro instinto de buena vecindad".

El oscuro historial criminal de Gali Balaguer: más de cuatro décadas de violencia

El historial delictivo de Gali Balaguer, de 74 años, se extiende a lo largo de más de cuatro décadas y está marcado por una secuencia de delitos graves, abusos y asesinatos. Su primera condena se remonta a 1979, cuando la Audiencia de Teruel lo declaró culpable de tres delitos de abuso sexual cometidos contra dos niñas de 10 y 13 años, además de amenazar con un cuchillo a un hombre que intentó intervenir.

Tres años después, en 1982, Balaguer cometió su primer asesinato. Mató al marido de su amante en la localidad zaragozana de La Zaida, propinándole 17 hachazos en la cabeza. Tan solo dos años más tarde, en 1984, volvió a matar: su víctima fue una niña de 11 años, amiga de su hija, a la que ahogó en una bañera durante unas fiestas locales después de que la menor se negara a guardar silencio sobre los abusos sexuales que sufría.

Por estos dos crímenes, la Audiencia Provincial de Zaragoza lo condenó a 64 años de reclusión mayor, aunque solo cumplió aproximadamente un tercio de la pena. Tras recuperar la libertad a principios del siglo XXI, lejos de rehabilitarse, volvió a delinquir: fue encarcelado nuevamente por tráfico de drogas.

Ya en libertad, Balaguer cometió su tercer asesinato la madrugada del 21 de noviembre de 2005. En aquella ocasión, estranguló a una prostituta y abandonó su cadáver en una cuneta cercana al municipio ourensano de Maside. La víctima, una mujer con dos hijos mayores de edad, había sido recogida por el asesino en las inmediaciones de la Alameda de Ourense, donde ejercía su trabajo. Según la sentencia dictada en 2009, Balaguer la trasladó hasta un paraje deshabitado y, “con ánimo de acabar con su vida”, la asfixió hasta causarle la muerte.

Por este último crimen fue condenado a 19 años de prisión, cerrando así un expediente criminal que lo sitúa entre los delincuentes más peligrosos de las últimas décadas en España.

Impacto en la comunidad de A Bola

El Ayuntamiento tuvo conocimiento de la identidad del nuevo vecino cuando los residentes, tras ver su nombre en el buzón, realizaron búsquedas en internet. La Guardia Civil ha establecido medidas preventivas que incluyen vigilancia disuasoria en la zona para evitar la alarma social.

Preguntas sobre el caso

¿Cómo llegó Gali Balaguer a A Bola?

Según las investigaciones municipales, adquirió la vivienda a través de una venta por internet realizada por los herederos de los propietarios originales. La proximidad con la prisión de A Lama podría haber influido en su elección.

¿Qué medidas se han tomado?

El consistorio ha coordinado con la Guardia Civil un plan de vigilancia y ha solicitado a los vecinos que tomen precauciones básicas, como evitar acercarse al domicilio del ex recluso.

¿Cuál es la situación actual?

La alcaldesa ha confirmado que los habitantes "están tranquilos" tras comprobar las limitaciones de movilidad de Gali Balaguer, aunque la presencia mediática está alterando la vida cotidiana del municipio. El Ayuntamiento ha anunciado una rueda de prensa para abordar la situación de manera definitiva.