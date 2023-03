¿Se cayó o lo empujaron? Las hipótesis de los Mossos sobre la muerte de un turista en Barcelona

Los hechos ocurrieron el miércoles a las 06:00 horas cuando un chico canadiense de 25 años se precipitaba desde un puente en la ronda de Barcelona tras ser asaltado por unos ladrones que pretendían robarle.

A pesar de los intentos de los sanitarios no se ha podido hacer nada por su vida y ahora se investiga si se precipitó en la huida huyendo de los ladrones o si éstos lo empujaron. Los Mossos se centran ahora en encontrar a los presuntos ladrones.

El chico se había desplazado junto a sus amigos a la ciudad condal para ver el partido de fútbol entre el Barcelona CF y el Real Madrid. Después del mismo los chicos se movieron a la zona de ocio del distrito de San Martin, donde fueron a un restaurante de comida rápida.

A la salida, un grupo de cinco individuos los asaltaron y en la escapada el grupo de amigos se dividió. Los testigos apuntan a que los asaltantes iban bebidos y se investiga si son delincuentes habituales de la zona.

A pesar de que no descartan ninguna teoría, los Mossos tienen dos hipótesis principales que explicarían lo ocurrido: o el chico se cayó o lo empujaron tras un forcejeo, pero de momento no han hallado ningún indicio de que sucediera esto último.

Fue un camionero el que se encontró la joven en el suelo y tuvo que esquivarlo con su vehículo. El chico yacía inconsciente rodeado de un charco de sangre y con una fractura en el cráneo. Mossos y sanitarios intentaron estabilizarlo allí mismo pero al no reaccionar decidieron trasladarlo al Hospital del Mar. En un principio no se temía por su vida pero su situación se agravó y ha acabado perdiendo la vida.

De momento no se han llevado a cabo detenciones. El hecho está siendo estudiado por la Unidad de Investigación del distrito y no por el Grupo de Homicidios, ya que no hay aun confirmación de que los asaltantes hicieran saltar al chico.

La investigación se encuentra ahora centrada en revisar las grabaciones de las cámaras cercanas y han tomado declaración a varios testigos que se encontraban cerca pero que no vieron cómo se precipitó. Entre ellos, el conductor del camión, y un taxi que circulaba por detrás y cuyos ocupantes fueron los primeros que socorrieron al joven y también quiénes desviaron el tráfico para impedir que lo atropellaran el resto de vehículos.

Los ocupantes del taxi eran Saray y su marido. Ella lo estaba acompañando a él antes de iniciar la jornada laboral cuando presenciaron que el camión que iba justo delante de ellos se detenía en seco, tratando de esquivar un bulto.

Cuando los dos se bajaron del coche el turista aun estaba respirando por lo que mientras uno lo socorría la otra trató de parar el tráfico. Llamaron a Emergencias 112 y casi de inmediato llegaron sus dos amigos, de los que se había separado en la huida. Fueron ellos quienes explicaron a los agentes el motivo de la huida y de la posterior caída de su amigo.

Ahora los investigadores del distrito de Sant Martí de Barcelona centran sus esfuerzos en tratar de localizar a los ladrones que describen los dos amigos de la víctima. Las fuentes policiales consultadas remarcan que no han hallado de momento ningún indicio de que los ladrones que lo perseguían lo empujaran deliberadamente a la ronda. No descartan que cayera accidentalmente durante la huida.