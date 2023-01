Así ha sido la investigación para dar con quien mató al pequeño Mohamed en Ceuta

Durante la mañana del 18 de enero la Policía Nacional detuvo a un hombre en Ceuta por su presunta implicación en la muerte del pequeño Mohamed, de solo 8 años, el 18 de diciembre en el barrio ceutí de Loma Colmenar.

Se trata de Christian, un hombre de 34 años, vecino de un barrio aledaño al del niño y que tiene antecedentes penales por delitos sexuales, robo e intimidación. Estuvo en el punto de mira de los investigadores desde el principio y después de citarlo como testigo, el detenido acabó confesando los hechos.

El autor del crimen no tenía relación ninguna con la familia, se trata de un merodeador que eligió a su víctima de forma azarosa. Las personas allegadas al delincuente no conocían su historial delictivo. De hecho, él estaba trabajando en un colegio, aunque no ha trascendido qué puesto ocupaba.

La investigación

El 18 de diciembre el padre de Mohamed se personó en la comisaría de Policía del barrio en el que residían para denunciar la desaparición de su hijo, de 8 años, después de que no volviera a casa tras haber ido a jugar a fútbol con sus amigos en unas pistas cercanas al domicilio.

La zona estaba algo apartada y en los alrededores las pocas cámaras de seguridad que había pertenecían al Hospital Universitario de Ceuta.

Tras varias horas de búsqueda, no sería hasta la mañana del día siguiente cuando encontrarían la chaqueta del niño colgada de un árbol. A pocos metros de ésta estaba el cuerpo sin vida de Mohamed, con golpes en su cuerpo, especialmente en la cabeza, y sin pantalones.

El cadáver se encontraba al final de una bajada por lo que una de las primeras hipótesis que se manejaron fue la del accidente. Pero la situación en la que encontraron el cuerpo les hacía pensar a los investigadores que se encontraban ante un caso de homicidio, por eso no descartaron ninguna teoría.

La autopsia demostraría que al pequeño lo mataron de un fuerte golpe en la cabeza realizado con ensañamiento. En su cuerpo no había indicios de agresión sexual, al menos en el análisis preliminar, y en él se encontraron huellas de hasta tres personas.

La Policía comenzó, así, una intensa investigación para dar con el autor o autores de los hechos. Empezó a interrogar, en primer lugar, a amigos, familiares y personas que estaban cerca de la víctima en el colegio, como sus profesores.

También hizo un recorrido por todas las cámaras de seguridad de la zona. Las del hospital fueron las que mostraron al sospechoso merodeando por la zona. Éste fue también identificado por los testigos que estaban el 23 de diciembre en el lugar de los hechos.

El hombre tenía antecedentes penales por lo que la Policía tenía indicios suficientes para pensar que él era quien había matado al pequeño. Tras varias horas de interrogatorio el hombre acabó confesando los hechos. Por el momento no han trascendido el motivo del crimen.

En las próximas horas se procederá a la reconstrucción de los hechos y el detenido pasará a disposición judicial para luego ingresar en prisión.

La familia de Mohamed, que está apenada porque el pequeño ya no está con ellos, ha dicho, sin embargo, que sienten alivio después de que la Policía haya dado con el autor de los hechos y éste vaya a ser castigado por los mismos.