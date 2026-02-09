Madeleine McCann: su nombre aparece en documentos del caso Epstein vinculados a Ghislaine Maxwell

Los documentos judiciales desclasificados del caso Epstein han revelado un testimonio sorprendente que menciona a Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en Portugal en 2007. Entre los materiales divulgados figura una declaración que vincula a Ghislaine Maxwell con un supuesto avistamiento de una menor que presentaba características físicas similares a las de 'Maddie'. Este testimonio, fechado en septiembre de 2009, ha reavivado el interés mediático sobre uno de los casos de desaparición más mediáticos de las últimas décadas y alimenta nuevas especulaciones sobre el paradero de la menor.

La declaración recogida en los papeles asociados al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein procede de un testigo cuya identidad permanece protegida. Según consta en la documentación judicial, esta persona afirmó haber presenciado una escena que, años más tarde en verano de 2020, consideró relevante reportar a las autoridades. El testimonio describe un encuentro casual en septiembre de 2009 con una mujer acompañada de una niña cuyos rasgos físicos le resultaron llamativamente familiares. La pareja sentimental y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, actualmente cumpliendo condena por delitos relacionados con tráfico de menores, aparece mencionada directamente en esta declaración.

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 cuando contaba con tan solo tres años de edad. La familia McCann se encontraba de vacaciones en el complejo turístico Ocean Club, situado en Praia da Luz, en el Algarve portugués. Los padres de la menor, Kate y Gerry McCann, cenaban en un restaurante cercano cuando la niña desapareció de su habitación. Desde entonces, el caso ha generado miles de pistas y teorías, convirtiéndose en uno de los misterios sin resolver más seguidos por los medios de comunicación internacionales.

El testimonio que relaciona a Maxwell con la desaparición

Según la declaración incorporada a los documentos del caso Epstein, el testigo salió a realizar compras un domingo de septiembre de 2009 cuando se encontró caminando detrás de una mujer y una niña. El relato detalla que un hombre de mediana edad también formaba parte del grupo, aunque caminaba varios metros por delante de ellas. "Cuando me acerqué a la niña, me di cuenta de que se parecía a Madeleine McCann. La mujer intentaba apurarla y parecía preocupada por mi presencia", señala textualmente la denuncia presentada.

El aspecto más llamativo del testimonio reside en el comportamiento descrito de la menor. Según el declarante, la niña "se tapó el ojo derecho con la mano todo el tiempo que caminábamos. Se giraba constantemente para mirarme. Al cabo de un rato, dejé de mirar". Este detalle cobra especial relevancia dado que Madeleine McCann presenta una característica física muy distintiva: un coloboma en el iris derecho, una mancha visible en el ojo que ha sido ampliamente difundida en campañas de búsqueda y considerada crucial para su identificación. En septiembre de 2009, la niña habría tenido aproximadamente seis años de edad.

La reacción tardía del testigo y su conexión con Maxwell

El testimonio revela que, en su momento, la persona reportó el avistamiento a través de la página web oficial dedicada a la búsqueda de Madeleine McCann. Sin embargo, no volvió a considerar el incidente hasta años después, cuando en 2020 visualizó publicaciones en Facebook que vinculaban a Ghislaine Maxwell con teorías sobre la desaparición de la menor británica. Fue entonces cuando decidió contactar nuevamente con las autoridades para insistir en su declaración y aportar más detalles sobre lo que había presenciado once años atrás.

Las autoridades británicas han advertido que este testimonio no constituye una prueba concluyente ni verificable sobre el paradero de Madeleine McCann. No obstante, ha sido incorporado al conjunto de declaraciones y documentación relacionada con el caso Epstein-Maxwell, contribuyendo así a reavivar el debate público y mediático en torno a teorías no resueltas. La Policía Metropolitana de Londres, que mantiene abierta la operación Grange para investigar la desaparición de Maddie, no ha emitido comentarios oficiales sobre este testimonio específico incluido en los archivos judiciales estadounidenses.

Quién es Ghislaine Maxwell y su relación con Epstein

Ghislaine Maxwell, nacida en 1961 en Francia, es hija del magnate británico de medios Robert Maxwell. Tras la muerte de su padre en 1991, se trasladó a Estados Unidos donde conoció a Jeffrey Epstein, convirtiéndose en su pareja sentimental y colaboradora más cercana. Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 por cinco cargos relacionados con el reclutamiento y tráfico de menores para abusos sexuales cometidos por Epstein y otros individuos. En junio de 2022 fue condenada a 20 años de prisión federal por su participación en una red de explotación sexual que operó durante décadas.

Los documentos judiciales desclasificados en 2024 forman parte del proceso legal contra Maxwell y contienen miles de páginas de testimonios, declaraciones de víctimas y documentación relacionada con las actividades delictivas de la red organizada por Epstein. Entre estos materiales figuran nombres de personas que visitaron las propiedades del financiero, testimonios de empleados y declaraciones de supuestos testigos de diversas situaciones. La aparición del nombre de Madeleine McCann en estos archivos ha sido especialmente impactante por tratarse de un caso completamente ajeno, en principio, a la trama principal investigada.

El estado actual de la investigación sobre Madeleine McCann

En junio de 2020, las autoridades alemanas identificaron a Christian Brückner, un ciudadano alemán con antecedentes por delitos sexuales contra menores, como el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Brückner residía en la zona del Algarve portugués en el momento de la desaparición y se encontraba cerca de Praia da Luz la noche del 3 de mayo de 2007. Actualmente cumple condena en Alemania por otros delitos, y los fiscales germanos han manifestado su convencimiento de que la niña está muerta, aunque no han presentado cargos formales por falta de pruebas concluyentes.

Los padres de Madeleine han mantenido durante más de 17 años una campaña incansable para encontrar a su hija. Kate y Gerry McCann han declarado repetidamente que no cesarán en sus esfuerzos hasta obtener respuestas definitivas. La familia cuenta con el respaldo de la operación Grange, la investigación policial británica que desde 2011 ha seguido más de 8.000 pistas potenciales y ha realizado investigaciones en diversos países. A pesar de los múltiples avistamientos reportados a lo largo de los años en diferentes continentes, ninguno ha podido ser verificado de manera concluyente.

¿Qué credibilidad tiene el testimonio de los documentos Epstein?

Los expertos en investigación criminal señalan que los testimonios retrospectivos presentan limitaciones significativas en cuanto a su fiabilidad. En este caso particular, el testigo reporta haber visto a la supuesta niña en 2009, pero no relacionó el avistamiento con Ghislaine Maxwell hasta 2020, once años después del incidente. Este extenso lapso temporal puede afectar la precisión de los recuerdos y la capacidad de identificación fehaciente de las personas involucradas. Además, no existen elementos corroborantes como fotografías, registros de video o testimonios adicionales que respalden la declaración.

Por otro lado, el hecho de que la declaración haya sido incorporada a documentación judicial oficial indica que las autoridades estadounidenses consideraron pertinente registrarla como parte del expediente del caso Epstein-Maxwell. Sin embargo, esto no implica necesariamente que exista una investigación activa sobre esta supuesta conexión ni que se haya establecido vínculo probatorio alguno entre Maxwell y la desaparición de Madeleine McCann. Las autoridades británicas y portuguesas, responsables de la investigación principal sobre Maddie, no han confirmado seguir esta línea de investigación específica.

¿Por qué el caso Madeleine McCann sigue generando atención mediática?

La desaparición de Madeleine McCann se ha convertido en uno de los casos más mediáticos de la historia reciente por varios factores. En primer lugar, la cobertura inmediata y masiva por parte de medios británicos e internacionales creó una conciencia pública sin precedentes. La imagen de la niña rubia de ojos claros con la característica mancha en el iris se difundió por todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de los niños desaparecidos. Además, las circunstancias de la desaparición, ocurrida mientras los padres cenaban a escasos metros del apartamento, generaron intensos debates sobre responsabilidad parental y seguridad infantil.

La ausencia de respuestas definitivas durante más de 17 años ha mantenido vivo el interés público y ha alimentado numerosas teorías. A lo largo de los años han surgido múltiples hipótesis: desde el secuestro por una red organizada hasta accidentes domésticos encubiertos. Cada nueva pista o testimonio, como el recientemente revelado en los documentos Epstein, reaviva la esperanza de resolver finalmente el misterio. Las redes sociales han amplificado este fenómeno, permitiendo que teorías alternativas circulen rápidamente y alcancen audiencias masivas, aunque muchas carezcan de fundamento verificable.

¿Existe relación probada entre el caso Epstein y la desaparición de Maddie?

Hasta la fecha, no existe evidencia verificada que conecte directamente a Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell con la desaparición de Madeleine McCann. El testimonio incluido en los documentos judiciales desclasificados representa una declaración aislada de un testigo anónimo que, además, reportó los hechos más de una década después de haberlos presenciado. Las autoridades responsables de investigar ambos casos no han establecido vínculos operativos ni han sugerido que las redes delictivas de Epstein tuvieran conexión con Portugal o con el caso específico de la niña británica.

Es importante señalar que las actividades criminales documentadas de Epstein y Maxwell se centraban principalmente en adolescentes, no en niños de corta edad como era Madeleine en el momento de su desaparición. La red operaba principalmente en Estados Unidos, el Caribe y otras ubicaciones asociadas a las propiedades del financiero, sin que haya surgido evidencia de operaciones en el Algarve portugués. Los investigadores consideran que la mención de Madeleine McCann en estos documentos representa más bien una de las miles de pistas y supuestos avistamientos reportados a lo largo de los años, la mayoría de los cuales no han podido ser corroborados.

La importancia de la marca ocular en la identificación

El coloboma que presenta Madeleine McCann en su ojo derecho constituye un rasgo físico distintivo extremadamente útil para su identificación. Esta anomalía congénita, que afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 personas, se caracteriza por un defecto en alguna estructura del ojo, en este caso el iris. En Madeleine, se manifiesta como una mancha oscura vertical en la parte inferior del iris derecho, claramente visible y prácticamente imposible de replicar o disimular sin cirugía especializada. Este detalle ha sido fundamental en todas las campañas de búsqueda y es el elemento que más menciones recibe en los supuestos avistamientos.

El hecho de que el testigo de los documentos Epstein mencionara específicamente que la niña se tapaba el ojo derecho durante todo el encuentro ha llamado la atención de quienes siguen el caso. Sin embargo, los expertos advierten que este comportamiento podría responder a múltiples causas y no constituye por sí solo una evidencia de identidad. Además, una persona que intentara ocultar la identidad de Madeleine probablemente habría tomado medidas más efectivas que simplemente pedirle que se tapara el ojo con la mano en público, un gesto que paradójicamente llamaría más la atención sobre precisamente el rasgo distintivo que se pretendería ocultar.