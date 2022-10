Mamá bebé robado: "Yo también he perdido un hijo y no voy robando los hijos de otras madres"

Pedro y Laura vivieron la noche más amarga de sus vidas el pasado miércoles cuando una desconocida entró en su habitación, se hizo pasar por enfermera y se llevó a su bebé recién nacido para hacerle "unas pruebas" rutinarias. Once horas sin saber de Aimar, once horas en las que "se volvieron locos".

Sonsoles Ónega ha entrevistado en exclusiva a la madre del menor. La presentadora de 'Y Ahora Sonsoles' leía las anotaciones que había extraído de su conversación con Laura, dejando patente el miedo que ha creado en ella toda esta situación, y las secuelas que, seguramente, tardarán mucho tiempo en desaparecer, si es que lo hacen.

La redacción que leía Ónega decía lo siguiente: "Cuando se hace de noche, se me cae el mundo encima. Han pasado algunos días, pero sigo en 'shock'. No he bajado a la tierra. Llego al ascensor de casa y me falta el aire. Sueño que ahora me quitan a mi hija mayor en el parque: tengo miedo". Para Laura, el robo de su bebé le ha "roto la vida. Con 33 años no voy a poder criar a mis hijos sin miedo".

Sonsoles ha hecho especial hincapié en esta frase de la progenitora: "Yo también he perdido un hijo y no voy robando los hijos de otras madre". En cuanto a las imágenes que este lunes se mostraban en el programa de tarde, y en las que podía verse al niño en el interior de una caja tomando leche de un biberón, Laura ha relatado que "se me ha caído el alma a los pies al ver que a mi hijo le estaban dando una leche sin saber si podía ser intolerante. Se me ponen los pelos de punto de ver a mi hijo en una caja".

Para finalizar, Laura quiere "que llegue el juicio, mirar a Mireia a la cara y preguntarle 'por qué me has hecho esto'".

Mireia ha sido ingresada de urgencias esta noche, al parecer, por un brote psicótico y después de que esta intentara quitarse la vida, según han podido confirmar en el citado recién estrenado espacio de las tardes de Antena 3.